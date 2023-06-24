歐洲經濟衰退疑慮加深衝擊美股 周一台股表現受矚目

美股道瓊、標普、那斯達克三大指數周五全面收黑，法人指出，德國房價重挫、PMI指數降幅超乎預期，引發更多歐洲經濟衰退疑慮。但歐元貶值反而帶動美元升值，美股三大指數重挫也使周一台股受高度矚目。

法人分析，儘管財政部長葉倫公開表示，美國經濟陷入衰退機率較低，但仍有多項利空傳出、衝擊美股表現，包括6月歐元區PMI意外低於市場預期，且德國第一季房價大跌，另外還包括日本CPI最新出爐結果顯示日本通膨意外加速，這些都引發投資人對日本貨幣政策動向及歐洲景氣前景疑慮，因此周五美股盤前期貨就已走低並造成美股開低，盤中雖曾一度有跌深買盤湧入，但因周末前夕市場氣氛偏向謹慎，因此尾盤仍收在接近全日最低。

法人指出，6月歐元區綜合PMI從52.8下滑至50.3，低於市場預期的52.5，其中製造業PMI從44.8下滑至43.6，低於市場預期的44.8，服務業從55.1降至52.4，低於市場預期的54.5；此外，第一季德國房價年減6.8%，創下有紀錄以來最大下跌幅度。

另外，6月美國綜合PMI從54.3降溫至53，也低於市場預期的53.5；製造業PMI從48.4降溫至46.3，低於市場預期的48.5；服務業PMI從54.9降溫至54.1，低於市場預期的54.。

最新出爐的5月日本CPI顯示，年增率從3.5%降至3.2%，符合市場預期；扣除生鮮食品後的核心CPI從3.4%降至3.2%，高於市場預期的3.1%；扣除生鮮食品與能源後的核心CPI從4.1%加速到4.3%，高於市場預期的4.1%。

除股市受影響，美債殖利率也波動。法人表示，由於美歐PMI不如預期，市場風險趨避意識提高，已帶動美債殖利率繼續走升，同時由於歐洲PMI下滑程度超過美國，使歐元貶值、美元升值。