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貨櫃三雄除息大戲 長榮領軍

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運。本報資料照
長榮海運。本報資料照

貨櫃三雄即將除息成為台股下周的重頭戲，長榮海運（2603）除息之後股價也跟著同步修正，以21日收盤價158元計算，長榮6月30日除息交易除息參考價格約在88元，緊接著萬海（2615）配息7月3日除息、陽明海運（2609）接著7月4日除息，法人推估3家合計釋出約2,319億餘元股利

長榮海運選在6月30日除息，持有長榮海運的長榮鋼（2211）、榮運（2607）及台驊（2636）受惠於股利順利落袋，三家公司第2季獲利跟著受惠，成為長榮海運股利發放受惠概念股。

對於長期持有的投資人而言，高股利的現金直接挹注，長期持股，股價短期波動影響也相對較小，但對於一般小額投資人而言，長榮海運填息走勢、填息率則相當重要，也成為下周台股最被關心的大事。

國內貨櫃三雄下周即將上演除息大秀，長榮海運6月30日將進行除息交易，每股配發現金股利70元，等於持有長榮海運的股東1張可以領到7萬元的現金，以長榮海運21日收盤價158元計算，預估參考價為88元，股息殖利率高達44.3%，也因為高現金殖利率，雖然海運市場處於谷底，還是出現法人多空對戰。

法人指出，高殖利率最大的關鍵是能否填息，對於這些長期性投資人而言，因為持有成本低，何時能拿到股息挹注獲利反而是重要關鍵，這筆豐厚的股利入帳，直接影響到當季的獲利表現。

長榮海運 除息 股利

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