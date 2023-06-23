專家看台股 Q3震盪走高

上半年進入倒數，展望台股第三季行情，綜合第一金、統一、華南等三大投顧董事長看法，市場有兩大風險、兩大機會。資金行情、本益比調整帶來機會，進入除息旺季點數蒸發、財報公布形成挑戰，大盤震盪機會高，上檔先看一萬七千五百點、再看萬八，建議可採荷包蛋投資法，蛋黃區配置ＡＩ、電動車、重機儲能、觀光等，蛋白區放金融、生技股。

美國聯準會主席鮑爾在國會聽證會指出，利率可能要更高才足以擊退通膨，美股廿一日科技股領跌出現全面下跌，亞股多頭指標的日經二二五指數同步收低，端午連假期間仍須留意美股半導體等科技股走勢對下周台股走勢影響。

台股在端午連假前多方氣勢仍強。第一金投顧董事長陳奕光表示，台股這波行情可能直接走到中秋節，中國大陸、日本實施貨幣寬鬆政策有利於亞股資金行情，另一方面美債利率倒掛時間太久，將促使資金賣短債，轉買長債或股票，也有利股市資金行情；除外資買超力道有望延續外，台股今年現金股利達二點○三兆元，為史上第二高，本地股息再投入也是一大助力。另一方面，美國科技股經過這波大漲，本益比大幅提高，有望帶動台灣相關概念股本益比調整。

不過，經驗顯示，端午節前一個月因進入財報空窗期，台股有較高上漲機率；端午節後，進入第二季財報公布期，台股相對表現較差，加上即將進入台股除息旺季，台新投顧統計，今年整體除息蒸發點數共計約五三八點。

統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生則說，預料第三季財報不會太好，將對台股形成震盪。但黎方國分析，儘管目前景氣面、企業獲利面看來都不好，不過，下半年景氣將優於上半年，而上市櫃公司今年獲利預估二點九兆元，雖低於去年的三點九兆元，但今年第三季預估值七千兩百億元優於第二季預估值六千四百億元，估計第四季九千億元高於第三季，明年獲利預估將優於今年，有利資金持續投入市場。

對於操作，陳奕光、黎方國均看好ＡＩ、電動車、重機儲能、觀光航空、生技股。陳奕光認為，本波行情將持續ＡＩ、電動車、重機儲能、觀光航空輪動向上，且為法人作帳熱區，相關族群可視為必買蛋黃區，其次為金融、生技。儲祥生則說，題材股漲幅已大，可留意相對低檔個股，如電源管理ＩＣ、ＭＯＳＦＥＴ的好公司，電動車、ＮＢ、自行車、成衣廠、生技股。