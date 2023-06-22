快訊

逾10名受害者控訴！金馬導演遭爆性侵女演員 新作許傑輝也出演

6月收紅的機率仍高 本月三大法人最愛十檔個股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
本月以來，三大法人最愛航空股。其中，長榮航最受三大法人喜愛，外資、投信及自營商同步站在買方，合計買超23.2萬張，股價同期間大漲19.1%，遠勝大盤。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
本月以來，三大法人最愛航空股。其中，長榮航最受三大法人喜愛，外資、投信及自營商同步站在買方，合計買超23.2萬張，股價同期間大漲19.1%，遠勝大盤。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

加權指數21日收在17,202點，結束周線連五紅，但6月以來仍有3.8%的漲幅，預期本月收紅的機率仍高。CMoney統計，本月以來，長榮航（2618）、華航、群創、彰銀、台積電、華邦電、友達、遠傳、台新金、兆豐金等十檔個股最受三大法人喜愛，股價大多大多優於大盤同期間3.8%的漲幅。這些個股以電子股占五檔最多，再來是金融股有三檔，至於兩檔傳產股都是航空股。

本月以來，三大法人最愛航空股。其中，長榮航最受三大法人喜愛，外資、投信及自營商同步站在買方，合計買超23.2萬張，股價同期間大漲19.1%，遠勝大盤。華航則為本月買超第二名，三大法人也是同步站在買方，共買超21.8萬張，推升股價大漲25.6%。自營商尤愛華航，買超力道勝過投信。

三大法人同步買超最多的電子股則是群創，本月來共買超15.9萬張，推動股價大漲18.7%。法人看好面板廠下半年可望轉強，因此對另一大廠友達也是買超，張數為6.5萬張，同期間股價漲14.2%。不過，投信對這兩檔個股的信心較弱，對群創的買超力道不及外資及自營商，對友達更站在賣方。

三大法人最愛的金融股則是彰銀，本月來合計買超10.8萬張，其中投信就包辦8.8萬張，買超力道最強。彰銀本月來上漲4.1%，漲幅與台積電差不多。彰銀今年以來獲利大成長，加上基期仍低，是吸引法人的重要因素。另外，外資力買台新金，投信狂買兆豐金，也都推升這兩檔金融股表現出色。

安聯投信台股團隊表示，電子股仍是主流，可望受惠於人工智慧（AI）投資熱潮。至於非金電族群，題材眾多，可注意受惠台電強韌電網計畫、充電樁及儲能商機等，以及後疫情時代的內需消費、觀光及航空等題材。

三大法人 彰銀 金融股 電子股 外資 自營商 人工智慧 面板 傳產股

延伸閱讀

友達Micro LED傳Q4出貨 星國部分產線擬轉回台灣

迎戰少子化人才缺口 群創宣布加碼獎學金至125萬元

推動台新金對新光金合併 吳東亮首度發聲提出三大原則

外資加碼面板、金融股 賣超緯創與投信土洋對作

相關新聞

6月收紅的機率仍高 本月三大法人最愛十檔個股

加權指數21日收在17,202點，結束周線連五紅，但6月以來仍有3.8%的漲幅，預期本月收紅的機率仍高。CMoney統計...

大摩：投資人部分注意力轉向台灣金融股 銀行股優於保險股

摩根士丹利證券在6月12~16日會見12名新加坡及香港客戶，發現投資人的部分注意力轉向台灣金融股，主要是因為利率上升，科...

美股上半年強強滾 法人：下半年值得期待

聯準會6月貨幣政策會議一如市場預期暫停升息，美股近期延續上漲趨勢，以科技股多頭帶領，蘋果近期創歷史新高，電動車龍頭廠特斯...

台股資金換手 節後喊衝

端午節長假來臨，但法人圈不懼長假將屆，看好節後氣氛仍偏多，內外資法人大玩換手，外資並藉台指期在周三結算換倉，利用尾盤連三...

就市論勢／觀光、IC設計 擁利多

聯準會6月如市場預期暫停升息，不過今年還打算再升個2碼，截稿前FedWatch預期7月升息機率來到79.4%。這樣的政策路徑還在華爾街預期中，美股近期表現也僅是高點回檔，單日修正幅度都不到1%，可視為漲多後技術性整理，波段上漲趨勢未被破壞。

連兩日鉅額交易爆大量！今再衝56.7億元 外資賣超變買超17.2億元

根據臺灣證券交易所統計，繼20日集中市場鉅額交易爆大量後，今（21）日再度爆出大量，成交2,355.7萬股、成交金額達5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦