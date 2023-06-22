6月收紅的機率仍高 本月三大法人最愛十檔個股

加權指數21日收在17,202點，結束周線連五紅，但6月以來仍有3.8%的漲幅，預期本月收紅的機率仍高。CMoney統計，本月以來，長榮航（2618）、華航、群創、彰銀、台積電、華邦電、友達、遠傳、台新金、兆豐金等十檔個股最受三大法人喜愛，股價大多大多優於大盤同期間3.8%的漲幅。這些個股以電子股占五檔最多，再來是金融股有三檔，至於兩檔傳產股都是航空股。

本月以來，三大法人最愛航空股。其中，長榮航最受三大法人喜愛，外資、投信及自營商同步站在買方，合計買超23.2萬張，股價同期間大漲19.1%，遠勝大盤。華航則為本月買超第二名，三大法人也是同步站在買方，共買超21.8萬張，推升股價大漲25.6%。自營商尤愛華航，買超力道勝過投信。

三大法人同步買超最多的電子股則是群創，本月來共買超15.9萬張，推動股價大漲18.7%。法人看好面板廠下半年可望轉強，因此對另一大廠友達也是買超，張數為6.5萬張，同期間股價漲14.2%。不過，投信對這兩檔個股的信心較弱，對群創的買超力道不及外資及自營商，對友達更站在賣方。

三大法人最愛的金融股則是彰銀，本月來合計買超10.8萬張，其中投信就包辦8.8萬張，買超力道最強。彰銀本月來上漲4.1%，漲幅與台積電差不多。彰銀今年以來獲利大成長，加上基期仍低，是吸引法人的重要因素。另外，外資力買台新金，投信狂買兆豐金，也都推升這兩檔金融股表現出色。

安聯投信台股團隊表示，電子股仍是主流，可望受惠於人工智慧（AI）投資熱潮。至於非金電族群，題材眾多，可注意受惠台電強韌電網計畫、充電樁及儲能商機等，以及後疫情時代的內需消費、觀光及航空等題材。