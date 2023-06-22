大摩：投資人部分注意力轉向台灣金融股 銀行股優於保險股

摩根士丹利證券在6月12~16日會見12名新加坡及香港客戶，發現投資人的部分注意力轉向台灣金融股，主要是因為利率上升，科技類股的不確定性更大。大摩客戶關注重點包括利率對台灣金融業的影響、台灣壽險公司今年的避險策略等。大摩認為，在升息的環境下，台灣的銀行股優於保險股。

大摩發布報告分析，如果高利率將維持更長的時間，則銀行股優於保險股。去年美元強勢，銀行業的淨利差在去年第4季達到高峰。但由於外匯交換（CS）定價提高帶動收益增加，加上手續費收入增多，都有利於銀行股的獲利。就獲利能力、資本部位、現金股利殖利率和估值來看，看好的銀行股依次為中信金（2891）、兆豐金、第一金、玉山金。

至於保險業，報告指出，台灣的保險公司去年第4季到今年第1季進行資產重新分類，按攤銷後成本衡量之金融資產（AC）占今年第1季債券部位的78~95%，不需要按市值計價，但也大幅降低帳面價值對債券收益率上升的敏感度。

大摩舉例，美國債券殖利率上揚0.01個百分點時，國泰金的帳面價值敏感度從去年第1季的新台幣15億元下滑到今年第1季的10億元，富邦金則從去年第1季的8億元降到今年第1季的5億元。

如果是在降息環境，則是保險股優於銀行股。保險股的避險成本壓力將緩解，因為美元和新台幣匯率之間的利差收窄，CS成本應該會下降。其中，大摩最愛富邦金。

整體來看，由於台灣銀行股的獲利出色，資產品質也不錯，因此得以享有較高的股價淨值比，以今年的獲利來推估，約為1.3倍。銀行股受惠於CS收入強勁及信貸成本較低，今年第1季的獲利年成長率高達40%。