林志潔辭金融消費評議中心董座 揭繼任者4大要求

金融消費評議中心董事長林志潔今（22）日表示，已辭去金融消費評議中心董事長職務，預期於7月中完成離職手續。

林志潔受民進黨徵召參選新竹市立委，並表示雖可以請假形式避免違反行政中立，但考量到台北新竹兩頭跑可能難以兩全以及顧及申訴民眾可能產生的疑慮，因此決定直接請辭。

林志潔表示，確定接受徵召後，便以口頭報告請辭意願，而6月14日提名記者會前便已提出辭呈，而目前尚有中心主管休假中，因此具體將於7月中完成離職手續。

對於接任者，林志潔表示，學界及實務工作者中適合的人選有很多，但她認為富教育熱誠、金融評議相關學識、國際觀及實務處理經驗是4個必備的條件，也提出如第三方支付、虛擬通貨等議題，期待交棒給下一任董座。