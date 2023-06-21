台股閃現11千金M31 五利多吸引買盤

M31（6643）今(21)日開盤後即衝高至1,005元，但遭賣壓一路摜低，尾盤勉力拉高而以957元作收，下跌28元。永豐投顧表示，考量 M31 晶圓代工廠接案挹注增加、高速傳輸 IP 需求有增無減、受惠中國大陸去美化浪潮、導入車載應用，都是吸引法人買盤看好該股的主因。

M31早盤擠入千元行情之列，也短暫造就台股出現11千金。台股現階段進入千元股價之上者有：信驊（5274）、力旺（3529）、大立光（3008）、旭隼（6409）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、緯穎（6669）、譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）及亞德客-KY（1590）。

永豐投顧表示，M31營運獲利延續成長性將受惠於：

1.對台系晶圓代工龍頭廠的接案挹注增加，比如 N7/N16 新平台的布建。

2.地緣政治的議題關注度提升，諸多地區建置晶圓代工廠，增加 M31 foundation IP 被採用的機會。再者，M31在印度設立子公司拓展海外研發布局，一方面能多加延攬高階設計人才，二方面亦能滿足客戶對地緣政治敏感性議題的考量。

3. 高速傳輸 IP 需求有增無減。資料數據處理帶動 Data center、HPC、AI 需求，推升高速傳輸 IP 使用成長，IPnest 預估 interface IP 市場規模將由 2021 年的 1.3BnUSD，成長至 2026 年成長至 3Bn USD，CAGR+22%，而因應高速傳輸規格升級，M31 客戶對 USB、PCIe 與 MIPI等 IP 需求延續向上。

4. 中國大陸去美化浪潮，有助提升採用 M31 矽智財的滲透率。雖中國大陸短期市況低迷，難免使營收貢獻有壓力，但中長期中國大陸因應去美化的趨勢將延續，而 M31 中國大陸客戶以成熟製程如 22nm~40nm 為主，不屬於美國禁令限制的範疇，長期有助於 M31 在中國大陸營運拓展。

5. 車載由燃油車走向電動化，對高速傳輸 IP 產生更多需求，公司在歐美日韓均有客戶，需求殷切。