台股上漲17.49點 三大法人賣超10.05億元

台股此波出現逾5000點的反彈、站上萬七關卡，投資人都在期待是否有機會站上萬八、甚至突破歷史高點。國泰世華銀首席分析師林啟超分析，台股面對兩大天險，分別是在2020年1月與2021年6、7月站上萬七關卡後，被套牢的籌碼還沒有解套，但因升息已經進入尾聲，建議把握股市回檔進場承接的機會。

2023-06-21 14:03