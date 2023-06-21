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台股上漲17.49點 三大法人賣超10.05億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（21）日開低走高，盤中最高一度來到17246.77點，大盤指數終場收17202.4點，上漲17.49點，漲幅0.1%，成交量3214.02億元，三大法人賣超10.05億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超20.53億元，投信賣超17.05億元，自營商買超（合計）27.52億元，其中自營商（自行買賣）買超1.77億元，自營商（避險）買超25.75億元。

台股端午長假前觀望氣氛濃厚，權王台積電（2330）小跌，以581元作收，下跌2元，跌幅0.34%，聯發科（2454）相反，呈現上漲之姿，終場收693元，股價上漲2元，漲幅0.28%；大盤今以電子股表現較強勢，其中緯創（3231）終場收84.1元，上漲6.4元，漲幅達8.23%，股價再創新高。

自營商 台股

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