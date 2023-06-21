端午假期前台股漲多回檔 尾盤急翻紅 上漲17點收17,202點

台股今（21）日收盤上漲17.49點，收盤指數17,202.4點，成交量3,214.02億元；台積電（2330）收盤下跌2元，收盤價581元。

今日成交金額大且上障者包括：緯創、廣達、大同、貿聯-KY、群創、英業達、事欣科、勤誠；今日成交金額大卻下跌者包括：創意、世芯-KY、長榮、虹堡、美時、陽明、M31。

第一金投信表示，目前台股短期內仍將呈現高檔震盪，但據IDC資料指出618首周消費力道不如預期，市場將根據第二周數據研判景氣回溫狀況，且美國聯準會與會官員指出目前通膨仍居高不下，7月升息機率再增，恐不利於台股上漲。

近期AI風潮帶動相關個股持續上揚，資⾦輪動較快，盤面仍需注意相關個股對於 Nvidia 受惠程度，假設貢獻狀況不如預期，則股價面臨修正機率將大幅增加。但觀光族群受惠於連假效應，有望為6月營收增添助力。

此外，記憶體模組廠紛紛提及 DRAM 價格即將落底，市場預期後續將有低價庫存利益，進而帶動記憶體中下游表現，另面板報價第3季有望起漲，投資人可以多加留意相關落底族群，且近期已臨近第3季電子業傳統旺季，亦可關注蘋果新機相關概念股拉貨動能。

第一金投顧表示，近期題材類股已漲多回檔，目前仍需檢視各族群基本面狀況，並參考該產業指標公司是否有下修2023年全年展望，以及618消費節拉貨力道是否有增溫，倘若銷售不如預期，季對季及年對年營收衰退，下半年營運將不如預期。需留意市場對個股下半年復甦力道的過度期待，所造成目前評價已過高的情況，宜待修正後找更佳買點介入。⻑線上，台股聚焦2023年持續成⻑產業趨勢，及季報月營收等基本面選股，可持續留意展望亮眼或營收創高的投資機會，並嚴控持股水位與風險。