快訊

直播主爆NONO性騷受害者近20人！1女8年前被拖到公廁無套性侵

5億高中生案偵結！夏姓配偶父子殺人罪不起訴 認定假結婚遺產沒了

吃「這顆粽子」跑2小時都不夠！一圖曝11款粽所需運動時間 5妙招讓你吃粽不胖

台亞報喜將有爆發性成長 股價飆漲停、排隊買單逾1.9萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
感測元件廠台亞半導體總經理衣冠君在股東會後記者會表示，積極轉型功率半導體元件廠，規劃占地4公頃的銅鑼新廠預計2025年底完成土建，2026年初生產功率半導體元件。中央社
感測元件廠台亞半導體總經理衣冠君在股東會後記者會表示，積極轉型功率半導體元件廠，規劃占地4公頃的銅鑼新廠預計2025年底完成土建，2026年初生產功率半導體元件。中央社

台亞總經理衣冠君釋出今年將迎接爆發性成長，下半年業績可望回到2021年的高檔水準；股東會報喜激勵今（21）日股價表現開高後衝上漲停44.3元鎖死，創去年7月以來新高，漲停及市價買單超過1.9萬張。

台亞昨日股東會，總經理衣冠君表示，今年第1季營運虧損，主要是因市場庫存所造成的影響，目前觀察顯示第2季市場已經回穩，感測元件出現急單，預估感測營收將可望逐月拉高，下半年受惠於在感測、矽基功率元件及氮化鎵（GaN）功率元件新品的挹注，可望回到2021年同期水準；以今年前五月的營運情況來推估，下半年單月營收將可望成長3~5成，較現階段呈現爆發性成長。

衣冠君指出，市場需求逐步加溫，近期感測急單湧入，在第三代半導體的布局上，目標在今年第4季前完成六吋碳化矽每月3,000 片的產能配置，逐步開始生產，後續產能目標為每月5,000片，鎖定電動車OBC、太陽能逆變器及充電樁等應用，GaN功率元件明年營收比重將衝達3成。

台亞今日以41.8元開出，股價開高後衝上漲停44.3元，排隊追買單1.96萬張，股價創去年7月20日以來的新高。

股東會 營收

延伸閱讀

出國潮大爆發！不想排隊怎麼辦？ 實測：桃園機場自助行李託運 3分鐘內搞定

台亞 迎爆發性成長

月底救星！台南佛心麵攤「水餃2.5元」，加點乾麵、餛飩湯竟免百元，在地人吃都排隊

雨中奇景！騎士排隊丟垃圾 太有秩序眾人齊讚

相關新聞

ETF走過20年 規模衝3兆元

國內首檔、最具指標意義的ETF元大台灣50（0050）成立將滿20年，帶動ETF市場從無到有、從一檔到239檔的蓬勃發展...

債券ETF產品受益人挑戰百萬

元大台灣50依循簡單透明選股邏輯，成為投資人進入台股、定期定額存股第一哩路。但投資不能只有存股，隨著聯準會（Fed）升息...

6/21【早晨財經速解讀】 大摩堅持看空美股原因為何?東升西降!日陸央行寬鬆 歐美續緊縮

美國股市四大指數周二（20日）收跌，隨著全球需求減弱，再加上聯準會主席鮑爾本周稍晚將向國會作證，投資人感到擔憂，在長周末假期後的首個交易日獲利了結。

台積電 入列麥格理十大首選股

市場擔憂端午變盤之際，外資麥格理證券最新出具的台股策略報告指出，建議投資人布局台積電、聯電、日月光投控等十大首選股。

台股觀望氣氛濃 電金熄火

亞股走跌，加上市場擔憂端午變盤，投資人昨（20）日觀望氣氛轉濃，盤面電金熄火，傳產擔綱凝聚人氣，行情震盪盤軟連三跌，一度...

三原因…台股今年來日均量減12％

端午節連假前，台股昨（20）日收17,184點，單日跌幅0.5％，端午變盤壓力不輕。根據金管會數據顯示，今年以來至6月1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦