台亞報喜將有爆發性成長 股價飆漲停、排隊買單逾1.9萬張

台亞總經理衣冠君釋出今年將迎接爆發性成長，下半年業績可望回到2021年的高檔水準；股東會報喜激勵今（21）日股價表現開高後衝上漲停44.3元鎖死，創去年7月以來新高，漲停及市價買單超過1.9萬張。

台亞昨日股東會，總經理衣冠君表示，今年第1季營運虧損，主要是因市場庫存所造成的影響，目前觀察顯示第2季市場已經回穩，感測元件出現急單，預估感測營收將可望逐月拉高，下半年受惠於在感測、矽基功率元件及氮化鎵（GaN）功率元件新品的挹注，可望回到2021年同期水準；以今年前五月的營運情況來推估，下半年單月營收將可望成長3~5成，較現階段呈現爆發性成長。

衣冠君指出，市場需求逐步加溫，近期感測急單湧入，在第三代半導體的布局上，目標在今年第4季前完成六吋碳化矽每月3,000 片的產能配置，逐步開始生產，後續產能目標為每月5,000片，鎖定電動車OBC、太陽能逆變器及充電樁等應用，GaN功率元件明年營收比重將衝達3成。

台亞今日以41.8元開出，股價開高後衝上漲停44.3元，排隊追買單1.96萬張，股價創去年7月20日以來的新高。