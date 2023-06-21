安泰銀股東會通過現金股息0.4元 連續第13年發放
安泰銀行（2849） 今（21）日上午召開股東常會，由董事長丁予康主持。順利通過2022年財務報告及盈餘分配案，每股配發現金股息0.4元。安泰銀自2011年起迄今，已連續13年配發現金股息，股息政策衡平考量公司業務成長需求和股東期待，並兼顧股息發放的可續性。
丁予康並在股東會上針對下半年展望表示，下半年金融環境變動仍劇烈，安泰銀會審慎面對每一次的挑戰，經營團隊也將盡最大努力經營，為股東、客戶、員工等利害關係人，創造穩定成長的企業價值。
安泰銀2022年全年營業淨收益為59.82億元，稅後純益為10.66億元，每股稅後純益 ( EPS）0.54元。受惠升息效應及放款成長下，利息淨收益較前一年度成長10%，營業淨收益亦較前一年度微幅成長，惟為強化財務結構與維護資產品質，去年第4季針對少數大額個案辦理轉銷呆帳，導致稅後純益衰退。
在高品質資本政策下，安泰銀2022年底資本適足率維持於16.3%，普通股權益比率及第一類資本比率均達15.12%。其中普通股權益比率較本國銀行平均值高出約4個百分點，於本土銀行中排名第二，資本水準持續領先同業。
因應低碳轉型，安泰銀內部啟動碳盤查、依據TCFD揭露指引建構氣候風險管理三道防線等相關機制，對外綠色授信融資產業，除再生能源電廠外，尚包含廢棄物能源廠(WTE)、綠建築、汙水處理廠等興建，電動機車生產以及2022年第3季首次與金融同業共同主辦的輸電級儲能案場聯貸案，綠色授信融資產業逐步多元化。
安泰銀公司治理成效也獲肯定，已連續九年獲得臺灣證券交易所「公司治理評鑑」上市公司排名前6%-20%。並於證交所2022年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單評比中獲「國內銀行組前五名」佳績，在評比結果普遍大幅進步下，表現亮眼。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言