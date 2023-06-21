6/21【早晨財經速解讀】 大摩堅持看空美股原因為何?東升西降!日陸央行寬鬆 歐美續緊縮

美國股市四大指數周二（20日）收跌，隨著全球需求減弱，再加上聯準會主席鮑爾本周稍晚將向國會作證，投資人感到擔憂，在長周末假期後的首個交易日獲利了結。

道瓊工業指數20日收盤下跌245.25點，跌幅0.72%，至34,053.87點；標普500指數下跌20.88點，跌幅0.47%，至4,388.71點；那斯達克指數下跌22.28點，跌幅0.16%，至13,667.29點。

費城半導體指數跌0.7%，報3,647.56點。輝達（Nvidia）股價續漲2.6%，超微（AMD）下跌近1%。

三大指數收跌，但脫離盤中低點，石油超級巨頭埃克森美孚和雪佛龍拖累大盤走勢。今日市場普遍遭拋售，此前那斯達克指數寫下2019年3月以來最長的周線連漲，標普500指數寫下2021年11月以來最長的周線連漲。截至周二收盤，標普500指數今年迄今已上漲14.3%。

Dakota Wealth高級投資組合經理Robert Pavlik：「市場有周期性，最近的漲勢讓很多人感到驚訝。市場正試圖測試最近的這些漲勢是否會持續下去。」

投資人現在等待鮑爾在國會的兩天聽證會，周三將先在美國眾議院金融服務委員會作證，市場將仔細研究關於聯準會將維持限制性政策多久的線索。

在中國大陸調降貸款指標利率以拉動低迷的需求後，市場對全球需求放緩的擔憂加劇，這蓋過了美國房屋開工激增21.7%、創30年來最大月增幅帶來的影響。

在標普500指數的11大類股中，除了非必需消費品以外，其他類股都收跌。

能源類股跌幅最大，下跌2.3%，創一個多月來最大單日跌幅，中國需求減弱的跡象拖累原油價格下跌。

不過，電動車大廠特斯拉與後進競爭業者Rivian股價分別大漲逾５％，此前Rivian宣布同意採用特斯拉的充電標準。

支付公司PayPal上漲3.7%，此前KKR同意收購其在歐洲價值高達400億歐元（437.1億美元）的「先買後付」貸款。

運動服飾大廠Nike下跌3.6%，此前摩根士丹利表示，預計該公司的庫存過剩會對利潤率造成壓力。

阿里巴巴在美上市股票下跌4.5%，此前該公司宣布張勇將辭去董事會主席和執行長職務，將聚焦公司的雲端運算部門。

Adobe跌1.9%，此前有報導稱歐洲反壟斷監管機構正準備調查該公司收購基於雲計算的設計師平台Figma的交易。