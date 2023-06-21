人工智慧熱浪延續 股市挹注不容小覷

AI熱潮已掀起旋風一段時間，惟此波熱潮卻未見任何降溫跡象，反倒持續升溫，AI相關技術蓬勃發展，除了大大改變人類生活外，近期這波熱潮更是顯著延燒至股市當中，AI相關類股今年以來表現非常強勢，而近日投資人再度集中火力將資金不斷進駐，期待掌握AI未來爆炸性成長。富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣表示，現階段可採取定期定額方式布局AI概念的多重資產型基金，是兼顧風險與報酬的投資方式。

受到AI熱潮帶動，美國科技股基金5月底大吸金，吸引大批投資人資金進駐，創下單周流入金額新高，根據美銀全球研究最新報告指出，截至5月31日為止一周內美國科技股票基金吸金85億美元，整體股市資金流入總額達148億美元，創下今年2月以來單週最大流入金額。

這波資金湧入除了起因於AI熱潮有增無減外，更是顯示投資人已失去耐心，由於美國進入高利率環境已一段時間，惟遲遲未見美國經濟顯著衰退訊號出現，使得投資人決定將目標鎖定毛利率及本益比都最高的大型股科技大廠，今年以來 S&P500 上揚10%，其中蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、輝達、Meta、特斯拉等7大AI權值股就貢獻了其中8.8%。

另外根據 Bloomberg Intelligence 最新報告顯示，隨著顛覆人們想像的AI工具持續問世，帶動生成式AI市場將呈現爆炸性增長態勢，預估生成式AI市場未來10年內預估將以42%的速度成長，市場規模至2032年將達1.3兆美元，顯現AI帶來的影響力將遠遠超乎人們預期。

高晧欣指出，全球科技仍在高速成長期，產業發展延續，因此，富邦AI智能新趨勢多重資產型基金當前投資策略為增股減債，主要持有股票，並輔以受益憑證（ETF）為增加收益之標的。其中ETF部分主要關注新能源標的，布局精準且彈性，瞄準全球新科技，追求投資效率極大化。

至於區域分布上，持股持續鎖定美國AI龍頭軟體/消費公司、以及科技硬體供應商等；大中華部位方面則主要布局於台股，其中多為HPC（高速運算）/半導體高階製程相關，日股部分，由於疫情衝擊與經濟基本面相對疲軟，配置比重維持低水位。

產業配置方面，則鎖定半導體為高速成長產業，整體布局維持彈性調整水位的策略，曝險於符合成長性的趨勢：如筆電、高速傳輸介面演化、光學感測晶片需求穩定成長、TWS 出貨需求增加、5G 基礎設施佈建等，端視後續市況保留彈性調整空間。