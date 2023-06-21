無懼經濟衰退 生技股長線很給力

六月迄今，美國NBI生技股價指數上漲3.2%，不僅因生技醫療年會有新藥與治療技術的成果發表，又因為升息告一段落，資金行情重新關注股票市場，類股輪動下，生技醫療類股也有相對漲幅。法人也認為，生技類股利多不斷，投資人可趁早布局。

美國5月ISM製造業指數46.9，連續7個月位在景氣收縮區間，顯示當前經濟活動相對低迷，僅管近期股市較為活躍，仍需謹慎面對。富蘭克林華美投信表示，過往幾次經濟衰退環境下，股市遭逢大幅回檔，象徵大盤的美股標普500 ETF跌幅亦較重，然而生技股在大盤回檔下，因大型生技公司具基本醫療剛性需求的支撐，股價表現明顯較大盤更為抗跌。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，由於近期美國臨床腫瘤學會（American Society of Clinical Oncology, ASCO）醫學年會展開，年會上發表不少新藥及研發成果，故帶動生技等相關股票有所表現，因具有題材面吸引資金流入，故生技類股近期表現亮眼。

劉翠玲認為，投資人總是問何時為最佳投資時機，建議可以觀察只要生技類股價有拉回，就是進場布局的最佳時間點；至於淡旺季的判斷，主要可以從上下半年的臨床醫學年會來判斷，通常第二季和第四季會是生技類股價較有表現機會的旺季，第四季還有美國血液學會會議（American Society of Hematology, ASH）年會舉行。

她進一步分析，利多因素主要為新藥研發進度，如阿茲海默症新藥獲批上市等，此外，醫療保健產業基於剛性醫療需求特性，較整體大盤更具有抗波動能力，可提升投資組合韌度。

不過，今年全球經濟下半年仍面對不少挑戰，劉翠玲認為，利空因素主要看經濟表現，因生技企業仍受大環境經濟成長所影響，若是經濟衰退、景氣較差，則研發投入、企業融資與營運狀況也可能受滯，因此，富蘭克林華美投信建議投資人不妨多留意基本面的經濟數據與企業營收等訊息，並定時檢視本身投資狀況，對投資組合適度的汰弱留強。

至於生技基金投資方式，劉翠玲建議，由於生技產業仍屬於波動較為明顯的股票類別，若是穩健型的投資人，建議搭配固定收益型基金一起布局，或利用定期定額的方式中長線扣款，而目前空手的投資人，最好趁股市下跌時，逢低入手，或分批佈局，中長期參與這一類具剛性需求的特殊利基型產業標的。