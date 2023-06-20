鉅額交易爆大量84.3億元 外資賣超變買超46.3億元

根據臺灣證券交易所統計，20日台股集中市場鉅額交易爆大量。成交達9,303.5萬股、成交金額達84.3億元。也讓外資從原本的賣超17.8億元，轉為買超46.2億元，等於外資透過鉅額交易買超64.0億元。

其中，遠傳（4904）透過配對交易就高達6.5萬張，每股以76.8元、低於收盤價78.5元成交，總成交金額達49.9億元，成交張數跟成交金額都是20日最高。外資20日對遠傳買超為46,927張。

其次是聯發科（2454）也透過配對交易2,000張，每股成交價為除息參考價709元，高於收盤價691元，總成交金額14.1億元；其他成交金額較高者，有華新（1605）4.1億元、創意（3443）3.9億元、台泥（1101）3.0億元、台積電（2330）2.1億元、致茂（2360）1.6億元，以及鴻海（2317）1.0億元的配對交易。