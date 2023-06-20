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證期局：台股今年以來漲幅22.19%，仍優於多數亞股

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

對於台股表現，證期局今日從今年以來的漲跌幅、台股今年日均量並與去年比較、最新擔保維持率數字與其他各國主要股市漲跌幅相較指出，台股表現仍優於多數亞股，其中今年來漲幅22.19%居市場第二高。

台股今收盤指數17184點，下跌89點，跌幅0.52%，成交量3112億元，同時段日本下跌0.24%，南韓下跌0.21%、香港下跌1.64%、上海下跌0.33%、新加坡下跌0.59%。

證期局副局長高晶萍引述今年以來與其他國家相較的漲跌幅統計指出，截至6/19止，台股漲幅22.19%，相較韓國漲幅16.68%、日本漲幅27.88%、上海漲幅5.39%、深圳漲幅2.34%、香港漲幅0.66%、新加坡跌幅-0.31%，台股表現仍優於多數亞股。

在基本面上，高晶萍表示，112年截至5月底本益比約16.13倍，現金殖利率達3.76%，若加計股票股利為3.89%），國內上市櫃公司112年第1季稅前淨利為6,819億元，雖較去年同期減少44.49%，但獲利金額仍為歷年同期第三高，而國內上市櫃公司今年截至5月底累計營收約15兆元，較去年同期減少11.32%，但營收金額仍為歷年同期第三高，顯示基本面仍有一定強度。

在日均量方面，今年以來截至6月19止，台股日均量2,445億元（集中市場），較去（111）年同期日均量2,807億元，減少約12.90%，但同期間新加坡也下跌20.82%、香港下跌14.35%；另統計6月以來截至19日止，集中市場日均量約3,291億元，已相較前5個月呈現遞增情形，另外同一期間信用交易的整戶擔保維持率為181.08%。

證期局分析，今年以來日均量變化主要受到美國升息、烏俄情勢緊張等不確定性風險，及投資人觀望近期美國大型企業陸續公布財報結果等三大變數的影響。

台股 美國升息

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