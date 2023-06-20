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台股短線震盪整理後 仍有再轉強走高機會

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美股因解放黑奴紀念日休市，亞股今（20）日表現多呈現觀望震盪，台股小幅開低後回測10日線支撐，成交量能持續縮減，顯示長假前觀望氣氛偏高，但賣壓不重、且下檔仍有買盤支撐，終場指數下跌89點，收在17,184點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，美國國務卿布林肯會見習近平，形容這兩天在北京和中方領導高層的會談「扎實」，由於每天有50%的商業貨櫃交通經過台海，以及七成的半導體出口品為台灣製造，若爆發有關台灣的危機，可能產生影響全世界的經濟危機，他在此行希望向中方釐清，美國並不尋求「在經濟上壓制」大陸，表示貿易增加、中國大陸的經濟成功對美國也有利。

但是「某些特定科技」必須受到把關，以保護美國國家安全，布林肯也關切大陸在台海做出的挑釁舉動，但重申美國的「一中政策」未改變，美方也不支持「台獨」，不願兩岸現狀改變。雙方會談有助於美中關係，尤其近年美中關係因美國科技限制導致緊張，和平會談後使美中危機大幅縮減，也有助於台廠獲利的穩定。

分析師指出，美國科技族群在AI旋風大漲後，正乖離偏高轉為震盪整理，台股也順勢拉回震盪，四大指數除了加權指數日KD維持向上黃金交叉，多頭的強勢格局不變，其餘包括櫃買、電子與金融指數日KD皆轉為交叉向下的弱勢格局，但日RSI指標皆維持在50以上的多方區，短期技術面雖拉回降溫但仍未轉為弱勢格局。

從周線角度觀察，四大指數周KD仍維持多頭格局，顯示近期指數漲多整理仍未破壞中期多頭格局，從月線角度觀察，目前四大指數月KD維持多頭，顯示市場仍期待下半年景氣將逐步復甦，短線技術面雖修正為中性，但中長線皆偏向多方，短線震盪整理後仍有再轉強走高的機會，因此，操作仍應維持偏多思維，震盪拉回時逢低布局。

美國 KD 台股

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