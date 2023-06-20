基富通2022年每股盈餘2.17元 致力提供國人理財服務

國內最大基金交易平台－基富通證券今(20)日召開股東常會，會中通過2022年財報、盈餘分派案，全年稅後每股盈餘2.17元，並首次配發現金股利。隨著營運逐漸步上軌道，基富通將持續秉持落實普惠金融的成立宗旨，致力於提供國人「安全、多元、實惠與人性化」的理財服務。

基富通2022年稅後淨利為1億5370萬元，稅後每股盈餘2.17元。代理董事長王浩宇表示，去年雖然受到通膨、升息、戰爭攪局，全球金融市場暗潮洶湧，不過，平台受益人數、交易金額與基金存量都持續成長，整體仍保持穩健的營運表現，顯示基富通已逐漸步上軌道。

截至今年5月底為止，平台累計受益人數已超過23.8萬人，基金存量也突破1,000億元，並進一步往1,100億元靠攏；其中，定期定額人數約11萬人、定期定額申購金額占全年申購量近5成，反映基富通長期推廣基金理財教育、落實普惠金融有成。

王浩宇表示，在主管機關輔導、所有董監事領導，及國人一路相挺下，讓基富通在財務與業務上開始站穩腳步。伴隨著營運步上軌道，基富通正邁入「轉大人」過程，未來將繼續秉持落實普惠金融的成立宗旨，致力於提供國人「安全、多元、實惠與人性化」的理財服務。

服務上除了不斷推出0手續費、超過4,000檔多元的基金選擇，來回饋國人支持之外，近一年也啟動核心系統升級，強化平台的資訊安全，給投資人安心有保障的網路交易流程；同時進行官網分階段改版，依據使用者經驗與市場反饋來優化操作介面，及開發app等更多好用的理財工具。

另外，基富通今年還與樂天國際銀行合作，推出一鍵開戶服務，突破非金融控股集團母子公司的框架，提供人人都能享有的普惠金融服務。未來將積極尋求更多異業結盟的機會，以生態系或雙方互惠的角度合作，將基金理財服務拓展到不同的場景中，以促進整體社會福祉。

王浩宇強調，基富通成立近七年始終保持初心，幫助民眾建立金融知識與正確理財觀念，今年來更深入全台城鄉舉辦近50場理財講座，引導越來越多年輕人透過共同基金踏出人生理財規劃的第一步，推動理財教育向下扎根，並舉辦公益捐贈回饋社會，期望創造投資人、資產管理業與社會大眾多贏局面。