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首家金控證券商發布永續報告書 三大特色展現國泰證券永續力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
首家金控證券商發布「永續報告書」，三大特色展現國泰證券永續力。(國泰證券/提供)
首家金控證券商發布「永續報告書」，三大特色展現國泰證券永續力。(國泰證券/提供)

隨著永續意識崛起，全球企業積極推動永續政策，制定永續揭露規範，台灣金管會為強化企業永續發展資訊揭露，亦規範自2024年起實收資本額20億元以上之企業應編制永續報告書。國泰證券響應國際趨勢及政策，率先於今年成為首家發布「永續報告書」的金控證券商。

國泰證券永續報告書具備三大特色，包括國際準則揭露、五大核心價值及永續落地行動。國際準則揭露意指報告書依據全球報告倡議組織（GRI）與聯合國永續發展目標（SDGs）進行編列，除了自主增加確信項目－「碳足跡盤查」，依循永續會計準則委員會（SASB）及氣候相關財務揭露（TCFD）建置「投資組合減碳路徑」，並編製氣候風險管理報告。

此外，報告書以五大核心價值為主軸，包括以數位金融與企業ESG為「永續」發展核心、掌握國際趨勢及法規來強化企業韌性、持續深化氣候變遷下的淨零目標、落實人權與員工管理的共融，與更進一步攜手社會大眾實踐共榮，達到普惠金融且社會共好的願景，使國泰證券成為投資人心目中的首選永續券商。

永續不只是概念，更應積極落實。在永續落地行動層面，國泰證券打造如低碳職場（公司具體節能減碳規範、培養員工ESG素養系列課程）、再生能源使用（營運總部全面使用綠電、綠色租賃方案與再生能源採購），進而擴大層面至落實綠色投資（增加低碳投資與綠色債券），以及公平待客（數位永續投資服務與客戶金融教育）等，以具體行動來呼應永續趨勢。

國泰證券董事長莊順裕表示，永續不僅是未來趨勢，更是企業發展相當重要的一環，透過「由上而下、由內而外」的永續藍圖策略，國泰證券將成為ESG與大眾的橋樑，發揮企業影響力，讓永續不再是少數人的事。

未來，國泰證券將持續發揮影響力，朝「永續券商」目標前進。更多永續相關訊息，請參閱國泰證券官網最新消息https://www.cathaysec.com.tw

國泰 ESG

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