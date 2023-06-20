台股Q3走勢震盪 野村：逢低布局長期趨勢看好族群

進入2023下半年，美國聯準會自去年初啟動升息循環以來首次暫停，美國及全球景氣落底、經濟成長呈現趨緩，通膨如預期由高檔緩步下滑，但亦高於較市場預期更為黏著。製造業仍在庫存去化中，預期需求在下半年回升，但恢復強度待觀察，AI 應用引領投資風潮，推動AI相關需求成長優於其他次產業，今年盈餘成長下調預期接近谷底，野村投信建議，當市場回檔時可分批布局中長線趨勢看好族群，包括半導體、高速運算、AI、伺服器、以及新能源車、綠能等。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，對台股而言，美國通膨持續回落，升息循環步入尾聲，資金近期大舉返回台股，融資餘額也落底反彈，大盤有強力支撐。在AI熱潮下，科技股進入新格局，伺服器新平台推出及AI晶片需求增加，企業增加AI投資。不過，中國PMI持續下滑，解封後的經濟復甦疲軟，恐影響消費需求回溫，台灣4月外銷訂單年減18.1％，連續8個月負成長，出口持續放緩，顯示基本面復甦力道有限。從下半年展望明年，各產業谷底復甦機會已經出現，包括美國經濟並未衰退而是軟著陸的事實，消費性商品需求有機會恢復，低迷的企業獲利展望可望在第四季出現轉機。

姚郁如指出，從基本面來看，由於AI熱潮帶動資金湧入相關次產業，AI相關產業個股波段漲幅較大，市場評價都樂觀地用2024年的獲利作為計算基礎，然而實際上就業績方面並未見到顯著起色，上游半導體進入庫存調整模式，伺服器產業原本需求較穩定，在上半年雜音亦湧現下，進入庫存調整模式，有待AI應用及新平台在下半年帶動產業復甦。好消息是再下調的空間不大，可望隨著庫存去化後而好轉，恢復強度仍待觀察，至於評價面，雖然先前市場反彈，台股的本益比(P/E)仍在相對較低水準，具備不錯的投資價值。

另一個值得關注的投資風向是綠能，根據國際研究報告指出，市場和政策共同推動公共充電樁快速成長，美歐成長性可望優於全球平均，此外，中國今年新能源車滲透率預計來到30%。相關基礎建設中車樁比仍低（理想比率2：1），意味未來公共充電樁的成長需求龐大，提高充電樁比重將成為各國投資重點。

第三季因投資氣氛較為保守，基本面持續下調，預期台股走勢仍為震盪，但在下半年市場需求與企業獲利可望轉佳的支持下，建議布局長期趨勢看好的族群，逢低買入持有。