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國泰00687B竄升成黑馬 法人：長天期美債折價26% 資本利得爆發力強

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
過去三次升息循環的最後一次升息時進場投資美國公債並持有2年的報酬
過去三次升息循環的最後一次升息時進場投資美國公債並持有2年的報酬

美國聯準會(Fed) 6月利率會議如市場預期，宣布暫停升息，但根據最新利率點陣圖顯示，下半年仍有升息2碼的空間，2024年則有望降息4碼。歷史經驗顯示，升息循環末段是投資美債的契機，特別是長年期美債，因存續期間較長，資本利得相對具爆發力。以2000年、2006年、2018年3次升息循環數據觀察，若於升息循環的最後一次升息進場並持有2年，美債指數約有19%~35.9%不等的漲幅。

加上預期美國債務上限問題解決後，美國財政部將有大量美債發行，帶動近期美債表現偏弱、折價情況嚴重。國泰20年美債ETF（00687B）經理人鍾郁婕表示，價格修正提供逢低布局機會，截至6月16日，彭博20年期(以上)美國公債指數百元報價為78.2元，較近5年均價105.6元折價26%。鍾郁婕說明，長天期美債ETF在升息循環末段與嚴重折價的情況下，長期投資價值浮現。

投資人也看好這波趨勢，國泰20年美債(00687B)今年竄升為市場上成長最快的長天期美債ETF，從規模成長、受益人成長來看，均領先同類型產品。在2022年底，00687B規模達新台幣83.7億元，截至6月16日，今年規模暴增至新台幣333.9億元，成長294%。受益人數也從去年底的2,841人，跳增13.3倍至40,652人。

也因為投資人申購踴躍，國泰投信於6月初核准追加募集的國泰20年美債(00687B)，於6月13日央行放行後，帶動近4日成交均量約2萬張，交投狀況持續火熱。值得注意的是，受限於額度不足，國泰投信曾於5/25公告暫停00687B初級市場申購，但在等待額度獲准的期間內，00687B未發生大幅溢價的狀況，折溢價幅度均在1%以內，顯示國泰投信與造市商協作得當，積極保障投資人權益。

法人表示，有了上述經驗，投資人較不用擔心00687B買貴的情況，可放心做為長期佈局的標的，加上聯準會升息循環近尾聲，美國通膨壓力持續自去年高檔降溫，根據彭博分析師調查顯示，預估2023年12月底美國10年期公債殖利率達3.39%，下半年美債偏多趨勢可期，法人建議，可透過定期定額、分批布局國泰20年美債(00687B)。

美國聯準會 升息 國泰

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