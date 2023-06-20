Fed暫停升息 法人：樂觀看待台美後市

美國6月利率會議如預期暫停升息，但FOMC會後聲明釋放鷹派訊號，利率點陣圖顯示，三分之二聯準會官員預計今年底前利率將高於5.5%，意味著至少仍將升息兩次且幅度各為25個基點。聯準會官員將利率高點預期中位值提高50個基點至5.6%，將今年GDP增速預期上調一倍至1%，除下調今、明及後年失業率預期外，同步上調今年核心PCE通膨預期，並重申美國銀行體系相對穩健，預期今年經濟無陷入衰退疑慮，因此，富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，反而可以樂觀看待台美後市的表現。

展望第3季，隨著庫存調整近尾聲下，將迎來備貨旺季需求，其中科技業將相對受惠。美國部分，根據調研機構IDC報告，新冠疫情催化AI（人工智慧）發展，企業大量投入相關生產與商業應用，預估2026年全球AI產業營收破9,000億美元，年複合成長率（CAGR）18.6%，AI熱潮帶動科技業商機將助漲美股後市表現。

台灣部分，近期新興國家面臨Fed連續性升息壓力，資金流出造成匯率大貶進而吃掉股市報酬率，令投資人卻步。觀察今年以來，新興亞幣升貶幅可知，新台幣匯率不貶反升，相較其他新興市場，投資更具吸引力。此外，薛博升指出，台股兩融餘額呈現明顯回溫的態勢，顯示散戶信心回穩帶動資金回流風險性資產，加上第3季適逢新機備貨旺季下，台股後市仍有行情可期。

薛博升表示，富邦台美雙星多重資產基金為一檔配置在台灣及美國兩大潛力市場的基金，截至5月底，基金整體配置水位約為82.4%，其中美台市場配置比重各約為四成；股票、受益憑證與債券配置比重分別為36.9%、35.9%與9.6%。未來將持續依市況變動，作相應的策略調整。