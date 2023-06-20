AI重振投資人信心 瀚亞投信：台股第3季多大於空

AI題材帶動美國科技股飆漲，台股連帶受惠突破「萬七」關卡。展望台股後市，瀚亞投信台股投資總監劉博玄表示，「三多三空」將影響台股第3季走勢，利多因素包括貨幣壓力減輕、景氣有望回升、AI創造新應用，惟美國通膨黏性問題與區域性銀行風險、終端需求回升力度不如預期及庫存時間拉長等利空因素仍猶存。整體來看，樂觀看待第3季股市表現，建議投資人可採取拉回買進策略，類股則相對看好AI伺服器、重電設備、軍工及航太等產業供應鏈後市表現。

瀚亞投信表示，隨利空逐漸消弭，台股的多頭行情也將開啟，對台股後市展望持中立偏多立場，台幣匯率、股價淨值比（P/B）以及景氣對策信號等三大觀察指標將會是左右台股表現的重要關鍵。

劉博玄說，台股與台幣長期走勢呈現正相關，台幣走強將有利於台股維持多頭氣勢，而台股自2022年底開啟反彈後，至6/16淨值比回升至2.1倍，高於長期平均1.8倍，但距離高點2.5倍仍有一段距離，隨下半年景氣反轉向上、進入傳統旺季、AI議題、政策性題材發酵，台股行情仍值得期待。

除此，劉博玄表示，景氣對策信號與台股轉折點亦步亦趨，目前景氣燈號仍是藍燈，尚處調整階段，惟台灣領先指標已反彈數月，意味著最壞時期已過，將帶動股市上漲。

隨AI科技議題發酵，並有望成為長期市場的主旋律，台廠扮演完整供應鏈、領先技術的角色。劉博玄表示，ChatGPT橫空出世，全球各大雲端業者勢必將加大AI伺服器的投資，市場預估，自2022年至2026年，全球AI伺服器出貨量年均複合成長率將達10.8%。

劉博玄指出，AI伺服器需求成長快速之下，相關供應鏈也能從中受惠，其中，因深度學習需極高的算力晶片的輔助，ASIC（特殊應用晶片）的需求也將提高，其量與價都將有明顯的成長，而散熱相關設備的需求也在算力增加下提升，過去散熱主要以熱導管、VC及風扇為主，未來將切入液冷式及浸沒式散熱，將帶動散熱市場規模成長。

除具話題性的AI之外，台灣政策性族群也相對看好，如：重電設備及軍工產業。劉博玄說，由於台灣的電網過於老舊，為淘汰老舊設備以及接軌再生能源，行政院已核定台電強化電網韌性計畫，此計畫是未來10年最關鍵的電力建設，預算高達5,645億元，重電設備、綠能等產業將從該計畫中受惠，相對看好相關供應鏈中長線表現。

另外，劉博玄說，2023年國防法定預算預計將有4,092億元，年增11.3%，隨地緣政治風險增溫，兩岸關係持續緊張，預估台灣的國防預算也將持續增加，台灣軍工產業也連帶受惠。

整體而言，劉博玄指出，聯準會影響市場的氛圍逐漸褪去，儘管經濟的不確定性猶存，但新興科技的應用也提振市場信心，台灣下半年景氣也有望往好的方向走，預估下半年會比上半年好，明年也會比今年更好，建議投資人可伺機布局具長線題材以及政策性族群。