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證交所：國際ETF總資產衰退 國內逆勢成長11%

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

國內首檔ETF元大台灣50（0050）於6月25日將成立滿20周年，今（20）日舉辦上市20周年記者會。證交所總經理簡立忠表示，台灣元大50成立滿20週年，不僅是重要里程碑，也是台灣證券市場的驕傲。

簡立忠表示，0050把指數投資與被動式投資帶進台灣股市，成就被動投資的新紀元，過去20年見證了發展，募集時35億元，近期超過3,000億元，在國內為ETF的龍頭地位。

20年來投資報酬率超過500%，再再展現了商品從萌芽茁壯到穩定發展，為非常漂亮的表現。

交易所跟業者共同在ETF市場不斷深耕，幫助投資人運用ETF拓展投資領域，其實這20年來也有很大的成長，今年5月底232檔案資產規模超過2.9兆元，且在去年國際ETF為逆風衰退時期，國內ETF逆勢成長了11%，代表台灣上市櫃公司非常穩固，ETF 也能非常穩健的被推動。目前交易所共有146檔ETF，共計1.4兆元，每天成交110億元，且不斷創新高中。

ETF

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