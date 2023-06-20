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中信投信：現正為中長線投資建立部位的好機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股價量齊揚站穩萬七，中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧指出，OECD領先指標，整體L型打底中，亞洲經濟相對好轉、PMI數據來看，亞洲訂單回升速度領先全球，台灣資通出口連兩月正年增長，基本面復甦可期。觀察半導體產業的客戶庫存自第1季起先後落底，預計下半年產業可望進入銷貨熱絡期，展開另一波成長，並預期2030年產業規模將達1兆美元。根據統計，股價將領先產業營運低點3至6個月，料股價已在第1季落底。

張圭慧認為，2023年台灣半導體產業技術領先、成長更勝全球，且在未來三年將持續保有優勢，有鑑於科技產業庫存去化已接近尾聲，投資人應著眼「下半年優於上半年好、明年又比今年好」，現在正是為中長線投資建立部位的好機會。

越股上周收在1115.2點，較前一周上漲0.7%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，在通膨受控的狀況下，越南央行再度降息，隨後幾日指數緩步墊高，交易量逐步放大，市場信心逐步回穩，加上市場上指標性建案已見復工，投資氣氛樂觀。

此外，越南政府自第2季以來不斷續地推出包含降息、新法頒布等救市政策，加上近期市場多頭氣氛轉強，不動產的擔憂也逐步消化，然政策傳導需要時間，預料下半年經濟狀況及實質需求皆將有所起色，建議投資人不妨利用定期定額或分批進場布局績優越南基金，將更容易掌握到越股恢復有基之彈。

越南 半導體

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