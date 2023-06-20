快訊

航空股漲不停！網曝「最狂巧合」複製海運股走勢：大谷翔平概念股

安卓手機預設APP「塞一大包」好煩？內行曝1關鍵：這才重要

烏克蘭的台灣兵戰記：「戰爭不浪漫，但我做了正確的事」

聯準會鷹式暫停升息 科技股引領美股續創新高

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

聯準會如預期將利率維持於5%~5.25%，利率點陣圖顯示年底前隱含將再升息兩碼，但美國五月通膨放緩、就業數據放緩，市場揣測聯準會升息接近尾聲，惟在科技股引領下，美股續創十四個月高點，債市則走勢分化，聯準會鷹式暫停升息打擊全球債市，但新興債、公司債仍上漲。

在資金流向上，根據彭博資訊，過去一週整體股票型ETF資金淨流入415.41億美元，其中，美國、全球、日本、中國、亞太分別流入326.01億、25.82億、19.67億、15.79億、11.43億美元的資金，新興市場、拉丁美洲也呈資金淨流入，但歐洲出現0.94億美元資金淨流出。產業ETF部份，近週淨流入的前三大產業為：科技、金融、工業；淨流出金額最高的產業為能源，其次為通訊、原物料。

富蘭克林證券投顧表示，六月主要央行的貨幣政策出現分歧，背後反映各國面臨的經濟及通膨挑戰不同，其中歐元區較鷹派，聯準會六月暫停升息且預計今年還有升息空間，但也保留未來政策將視數據調整的彈性，日本維持寬鬆，中國甚至還有擴大寬鬆的空間。

因應各國景氣、通膨及政策走向分歧的環境，也將締造全球股債匯市多元投資機會，建議掌握「FIT三大關鍵字」作為下半年的投資主軸：(1)靈活操作(Flexible)：首選美國穩定月收益平衡型基金，讓經理團隊動態調整股債比重及產業配置，網羅輪動契機。

(2)優質收益(Income)：隨著主要央行升息接近尾聲，締造債券投資的甜蜜點，但因今年聯準會降息機率偏低，建議透過中短天期債券爭取較高息並降低利率風險，看好精選收益複合債券型基金，以及以短天期國庫券為主要投資標的、流動性佳且有每月預訂配息機制的美元短期票券型基金。

(3)轉型商機(Transformation)：看好數位轉型(同時涵蓋雲端平台、軟體即服務(SaaS)、電子商務、數位支付、AI、5G六大主軸的科技產業型基金) 、脫碳轉型(氣候變遷/基礎建設)及經濟轉型(亞洲小型股/印度/日本)。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，通膨僵固性給聯準會帶來挑戰，而就業市場依然強韌也牽動著薪資上行的壓力，或可能到接近第四季有機會看到核心通膨數據的一些實質性進展，讓聯準會可以移除限制性政策而轉為較為中性。

展望未來，來自債券的收益將極為重要、相較於風險性資產更具防禦性，尤其是在現今總經不確定性的環境，我們將持續聚焦投資級債的潛在殖利率與總回報機會。在股票資產中，我們不僅著眼於總體環境及對經濟與市場的預期，也看到不同產業的差異與機會，這當中我們相對較偏好醫療產業，也維持股債各產業下的廣泛分散配置，這將有助於整體風險控管。

聯準會 升息

延伸閱讀

聯準會暫停升息 主要債市迎來資金淨流入

股票型ETF 錢潮湧現

固定收益型 買氣發燙

AI加速科技股獲利重返成長軌道 法人：台股第3季有望步步高

相關新聞

台股外資熄火 終止連六買

亞股漲多修正與端午節連假在即，外資昨（19）日對台北股匯市同步調節，對台股終止連六買轉為賣超44.3億元，使台股終場小跌...

台股闖關「萬八」 要過兩天險

台股有機會上「萬八」嗎？國泰世華銀行首席經濟學家林啟超昨（19）日分析，2021年7月、2021年12月時，台股指數均在...

中小題材股 點火

台股昨（19）日受到外資轉買為賣影響，連二日下跌，盤面中小型題材股各自發揮，漢翔（2634）、華經、雲品、全新等量大指標...

最佳研究報告獎 七投顧上榜

全台最大投資理財教育平台CMoney公布《第三屆金曜獎》得獎名單，評選出2022年度「最佳研究報告獎」，最佳研究報告獎共...

觀光股熱 法人喊評價向上

觀光股昨（19）日再成為買盤追價重心，類股以飯店股為首，加上旅行社股重啟攻勢，盤中計有六檔個股亮燈漲停。法人表示，雖然觀...

就市論勢／重電、儲能、ESG 政策加持

上周五美股四大指數下跌收黑，台股昨（19）日開低走低，各類股表現收黑，僅水泥股收紅，終場加權指數小跌14點收在17,274點，成交量3,257億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦