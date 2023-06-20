聯準會鷹式暫停升息 科技股引領美股續創新高

聯準會如預期將利率維持於5%~5.25%，利率點陣圖顯示年底前隱含將再升息兩碼，但美國五月通膨放緩、就業數據放緩，市場揣測聯準會升息接近尾聲，惟在科技股引領下，美股續創十四個月高點，債市則走勢分化，聯準會鷹式暫停升息打擊全球債市，但新興債、公司債仍上漲。

在資金流向上，根據彭博資訊，過去一週整體股票型ETF資金淨流入415.41億美元，其中，美國、全球、日本、中國、亞太分別流入326.01億、25.82億、19.67億、15.79億、11.43億美元的資金，新興市場、拉丁美洲也呈資金淨流入，但歐洲出現0.94億美元資金淨流出。產業ETF部份，近週淨流入的前三大產業為：科技、金融、工業；淨流出金額最高的產業為能源，其次為通訊、原物料。

富蘭克林證券投顧表示，六月主要央行的貨幣政策出現分歧，背後反映各國面臨的經濟及通膨挑戰不同，其中歐元區較鷹派，聯準會六月暫停升息且預計今年還有升息空間，但也保留未來政策將視數據調整的彈性，日本維持寬鬆，中國甚至還有擴大寬鬆的空間。

因應各國景氣、通膨及政策走向分歧的環境，也將締造全球股債匯市多元投資機會，建議掌握「FIT三大關鍵字」作為下半年的投資主軸：(1)靈活操作(Flexible)：首選美國穩定月收益平衡型基金，讓經理團隊動態調整股債比重及產業配置，網羅輪動契機。

(2)優質收益(Income)：隨著主要央行升息接近尾聲，締造債券投資的甜蜜點，但因今年聯準會降息機率偏低，建議透過中短天期債券爭取較高息並降低利率風險，看好精選收益複合債券型基金，以及以短天期國庫券為主要投資標的、流動性佳且有每月預訂配息機制的美元短期票券型基金。

(3)轉型商機(Transformation)：看好數位轉型(同時涵蓋雲端平台、軟體即服務(SaaS)、電子商務、數位支付、AI、5G六大主軸的科技產業型基金) 、脫碳轉型(氣候變遷/基礎建設)及經濟轉型(亞洲小型股/印度/日本)。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，通膨僵固性給聯準會帶來挑戰，而就業市場依然強韌也牽動著薪資上行的壓力，或可能到接近第四季有機會看到核心通膨數據的一些實質性進展，讓聯準會可以移除限制性政策而轉為較為中性。

展望未來，來自債券的收益將極為重要、相較於風險性資產更具防禦性，尤其是在現今總經不確定性的環境，我們將持續聚焦投資級債的潛在殖利率與總回報機會。在股票資產中，我們不僅著眼於總體環境及對經濟與市場的預期，也看到不同產業的差異與機會，這當中我們相對較偏好醫療產業，也維持股債各產業下的廣泛分散配置，這將有助於整體風險控管。