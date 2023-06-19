私人移轉股票 這四種狀況小心無法過戶登記

北區國稅局列出，私人間移轉股票常見四大疑問，包含一、買賣或轉讓不屬於依《公司法》規定簽證的股票，不課徵證交稅但交易所得應納入所得稅申報；二、如果因繼承或贈與而取得股票，免繳納證交稅；三、二親等以內親屬間買賣股票，要保存支付價款證明，否則將視為贈與；四、股票經法院拍賣取得，應繳納證交稅。官員提醒民眾在買賣股票時要特別留意上述四種狀況，以免因不熟悉規定，發生短漏徵證交稅或股票無法過戶登記的情形。

官員表示，股權轉換交易會產生各種稅務問題，其中股票如果未依《公司法》規定簽證者，不屬於證交稅條例規範的有價證券，因此轉讓時免課徵交稅，不過出售股票時產生的所得就屬於財產交易所得，應合併當年度所得總額申報綜合所得稅。

另外，國稅局表示，依《證券交易稅條例》規定，私人間買賣股票時，應由買方在買賣交割當日，按成交價格千分之3代徵證券交易稅，並在代徵的次日填寫繳款書向代收稅款金融機構繳納。

不過，如果透過繼承或贈與方式取得股票，則依證券交易稅條例規定，有價證券因繼承或贈與而取得者，不屬於交易行為，免課徵證券交易稅。例如：父母贈與兒女股票，符合「因贈與而取得」的規定，不屬交易行為免課徵證交稅。

而二親等以內親屬如果買賣股票，則記得保存證明文件，否則國稅局將視為贈與行為，課徵贈與稅。國稅局舉例，兄弟雙方之間買賣未上市股票，即使私底下有簽訂買賣約定書為證，國稅局調查時，兄弟如果無法提出已支付價款的確實證明，就須依規定，以贈與論課徵贈與稅。

另外，依《遺產與贈稅法》規定，公私事業辦理贈與財產的產權移轉登記時，當事人須提供稅務機關核發的「贈與稅稅款繳清證明書」，或核定免稅證明書，或不計入贈與總額證明書，或同意移轉證明書的副本；若無法提供證明，股票就無法移轉登記。

最後，國稅局提醒，民眾如果經法院拍賣取得股票，應依證交稅條例規定，拍定人應代徵並繳納證交稅。