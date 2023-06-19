台股下跌14.35點 三大法人賣超25.07億元
台股今（19）日開低小幅拉回，盤中最低一度來到17210.87點，大盤指數終場收17274.56點，下跌14.35點，跌幅0.08%，成交量3206.38億元，三大法人賣超25.07億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超44.3億元，投信賣超2.63億元，自營商買超（合計）21.85億元，其中自營商（自行買賣）買超2.91億元，自營商（避險）買超18.94億元。
台股今拉回整理，權王台積電（2330）呈現下跌之勢，股價下跌6元，終場收583元，跌幅1.01%，而聯發科（2454）表現強勢，上漲34元，終場收785元，漲幅4.52%；今日面板雙雄股價向上噴發，群創（3481）強勢上攻漲停、友達（2409）盤中也有8.31%的漲幅，並且兩者股價同時創下逾1年新高。
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