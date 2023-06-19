廣運股價飆逾15年高 逾4.5萬張排隊等買 這檔散熱股跟漲

英特爾瞄準散熱商機，廣運（6125）液冷散熱解決方案是亞洲第一家獲英特爾認證的供應商，將成為日後奪單的重要利器，今（19）日一開盤就跳空以漲停52.6元開出後鎖死，排隊買單超過4.5萬張，股價創2007年10月來新高；另一檔散熱股奇鋐盤中也上漲逾4%。

受惠於AI等高速運算應用的帶動，推升相關散熱需求，英特爾也瞄準相關商機，推出浸沒式水冷散熱技術，且已接獲美國能源部訂單，市場看好雙鴻、奇鋐、廣運等英特爾浸沒式水冷散熱技術夥伴將可沾光，後續商機可期。

廣運5年前成立熱傳事業群，為企業和資料中心提供熱傳解決方案發展；廣運的液冷散熱解決方案是亞洲第一家獲英特爾認證的供應商，產品線相當齊全，且與工研院合作完成高速運算（HPC）雙相浸沒式冷卻技術，解熱能力達千瓦等級。

廣運的熱傳事業群開始進入收成期，吸引多家搶攻伺服器新商機的電子代工廠購買液冷散熱產品進行測試；廣運表示，旗下熱傳事業群提供客戶在技術和成本上獲得散熱優勢競爭力，已陸續發展出水對氣、水對水，及爻相浸沒式等產品，在散熱領域提供熱傳導完整解決方案，液冷產品從監控主機（CDU）、水冷背門到零組件等都有。

廣運液冷散熱獲英特爾認證，今日股價強漲，一開盤就以漲停52.6元開出後鎖死，漲停及市價買單超過4.5萬張，股價也寫下超過15年的波段新高；同樣為市場看好，可望受惠於英特爾攻散熱領域商機的廠商中，奇鋐也是上漲表現，早盤以平盤247元開出，雖曾翻黑但其後往上拉升翻紅，一度拉升至258.5元，盤中漲幅逾3%。

雙鴻預期今年將是液冷散熱元年，AI伺服器全面導入水冷散熱，將進一步挹注營收的表現；雙鴻除已獲輝達AI伺服器相關訂單，法人看好也可望獲得英特爾的加持，不過，今日股價卻是下跌，盤中跌幅逾2%。