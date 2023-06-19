快訊

高市查獲4醫師用苯巴比妥治感冒 勒令停業並罰鍰

酷航班機胎壓異常 降落桃機才發現少顆輪胎

演藝圈性騷連環爆！「本想帶進棺材裡」 女網友曝遭男星強吻、誘騙拍裸照

寒舍、夏都等4檔觀光股再衝漲停 分析師：可採居高思危

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
墾丁夏都沙灘飯店。圖／取自夏都飯店臉書
墾丁夏都沙灘飯店。圖／取自夏都飯店臉書

連假與暑期將至，長榮航（2618）與華航（2610）帶動觀光股買氣，長榮航股價上漲 1.99%至41元 ；華航交易量達13萬張，股價上漲1.6%至28.05元，帶動寒舍（2739）、夏都（2722）、雲品（2748）、富野（2736）衝漲停。分析師表示，觀光族群後續營收再創高的難度較高，近期累計漲勢已拉大，若再出量上攻，投資人可能需居高思危。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，提醒投資人，航運股與觀光股短線上衝上來以後，六七月旺季營收要創高峰的難度較高，近日若再出量上攻，可能需要居高思危，漲幅已拉高的個股，可以考慮減碼。

延伸閱讀

華航台北-熊本航線 9月開航

華航9月新開台北-熊本航線 限量促銷來回最低4780起

台股續創1年新高！外資買超85億元華航敲到漲停 這檔金融股遭連8賣

華航看旺 二檔拉風

相關新聞

6/19【早晨財經速解讀】輝達 蘋果 微軟創新高 嘎空暫緩 市場開始追價?

標普500指數上周五跌0.4%，一周上漲2.6%，連續五周收高，也創2021年秋季以來最長周線連漲走勢；蘋果和微軟自歷史新高收盤價回落，拖累那斯達克綜合指數下跌0.7%，但一周仍漲3.2%，已連八周上漲，是2019年初以來最長周線連漲走勢；道瓊工業指數跌109點，周線漲1.3%。

玻璃觀光類股強勢 台股開低走高盤中一度突破17300點

台股今天開低震盪走高，盤中一度由黑翻紅，突破17300點關卡。其中，玻璃及觀光類股指數同步上揚逾2%，表現強勢

寒舍、夏都等4檔觀光股再衝漲停 分析師：可採居高思危

連假與暑期將至，長榮航（2618）與華航（2610）帶動觀光股買氣，長榮航股價上漲 1.99%至41元 ；華航交易量達1...

巴黎航展登場 漢翔、寶一飆漲停率領軍工股強漲

兩年一度的巴黎國際航空太空展本周登場，推升軍工股今（19）日的表現，由漢翔（2634）、寶一率先飆上漲停領軍，軍工股強勢...

美債波段行情蓄勢待發 目標到期債券基金鎖利優先

升息浪潮接近尾聲，美債波段行情蓄勢待發，吸引投信動作連連，5、6月內有高達9家投信，共計17種不同債券類型商品送件、包括...

台股開17,274點 台積電跌6元開583元

官員放鷹，四巫日美股主要指數收跌，台股今(19)日開盤下跌14.84 點，開盤指數 17,274.07點，早盤跌逾70點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦