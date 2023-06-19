寒舍、夏都等4檔觀光股再衝漲停 分析師：可採居高思危

連假與暑期將至，長榮航（2618）與華航（2610）帶動觀光股買氣，長榮航股價上漲 1.99%至41元 ；華航交易量達13萬張，股價上漲1.6%至28.05元，帶動寒舍（2739）、夏都（2722）、雲品（2748）、富野（2736）衝漲停。分析師表示，觀光族群後續營收再創高的難度較高，近期累計漲勢已拉大，若再出量上攻，投資人可能需居高思危。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，提醒投資人，航運股與觀光股短線上衝上來以後，六七月旺季營收要創高峰的難度較高，近日若再出量上攻，可能需要居高思危，漲幅已拉高的個股，可以考慮減碼。