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巴黎航展登場 漢翔、寶一飆漲停率領軍工股強漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

兩年一度的巴黎國際航空太空展本周登場，推升軍工股今（19）日的表現，由漢翔（2634）、寶一率先飆上漲停領軍，軍工股強勢上漲，雷皮、和成、千附精密、高僑、晟田等股盤中大漲逾半根停板。

全球最大的巴黎航展今日登場，台廠也積極搶進參展商機，漢翔、長榮航太領軍台廠相關產業鏈前往參展，另外，晟田、駐龍等也派員前往；除了巴黎航展之外，「台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」也將在今年9月舉辦。

台股今日開低，軍工股漲勢再起，成為盤面上的多頭指標，漢翔以59.2元開高後衝上漲停63.9元鎖死，漲停及市價買單超過3.4萬張；寶一也是開高衝上漲停62.2元鎖死，追買單超過1.6萬張。

漢翔近期頻頻傳出好消息，順利拿下GE奇異LEAP發動機零組件TCF渦輪中心支架大單，是GE首次委外予歐美廠商以外的供應商，由漢翔成功拿下組合件訂單，另外，漢翔也在積極爭取其他潛在的訂單。

軍工股成為盤面焦點，漢翔、寶一率先衝上漲停鎖死之外，雷虎盤中漲幅逾6%、長榮航太及千附精密盤中漲幅都逾4%、和成上漲逾半根停板、高僑上漲逾4%、晟田上漲逾6%、事欣科上漲逾8%、亞航上漲逾5%。

漢翔 漲停

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