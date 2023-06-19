台股開17,274點 台積電跌6元開583元

官員放鷹，四巫日美股主要指數收跌，台股今(19)日開盤下跌14.84 點，開盤指數 17,274.07點，早盤跌逾70點，一度來到17,210點；台積電（2330）開盤下跌6元，開盤價583元。法人表示，指數向上震盪將加劇，投資人可依循盤面類股輪動，短打人氣轉進具政策加持，及技術面強勢AI趨勢股。

富邦投顧說， 指數未高檔爆量長黑前，仍有往上創高實力，惟端午節長假效應，逢高調節賣壓不輕，指數向上震盪將加劇。提醒投資人，除權息旺季展開，配合下半年產業旺季訂單加持，短多仍有發揮空間；本周將公布外銷接單仍否轉佳，端午節長假，節前賣壓是否湧現，外資動能是否減退，是盤面觀察重點。

操作策略上，可依循盤面類股輪動，短打人氣轉進具政策加持，及技術面強勢AI趨勢股。做多留意：軍工、綠能等政策受惠股，及IP、記憶體等電子業績股；做空留意：股價長黑、KD指標轉弱股，如部分設備及汽車。

周五(16日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌108.94點、跌幅0.32%，那斯達克指數下跌0.68%，標準500指數下跌0.37%，費半指數下跌0.94%。

群益投顧說，上周五密歇根大學6月消費者通膨預期數據大幅回落,但兩名聯準會官員表示核心通膨仍頑固，可能需要進一步升息，推升美債殖利率拉升，美股震盪。加上衍生性商品結算（四巫日）獲利了結賣壓，美股震盪走低收跌。台股ADR：台積電跌0.61%。

三大法人上周五集中市場合計買超46.3億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超32.7億元，投信賣超40.9億元，自營商(自行買賣)買超18.6億元，自營商(避險)買超35.9億元。

統一期貨說，在法人籌碼方面，外資減碼期貨多單 2,516 口，未平倉淨多單下降至 15,764 口，而自營商則是加碼期貨空單 153 口，投信則是大幅賣超。另外在選擇權未平倉部分，6 月月選買權最大未平倉為 17,300 點；賣權最大未平倉為 16,850 點，區間向下擴大，市場對後市看法可能略為轉向。

周五台指期拉回整理，但仍在五日線之上，維持短均線多頭排列。盤面以玻璃類股表現最佳強，指標股台玻漲停領漲。今日現貨成交量近 4,500 億，再創今年新高，惟爆大量未能收紅，再加上投信賣超額創今年次高，盤勢出現高檔獲利了結的跡象，不過近期盤勢以外資及自營商主導，若持續連買台股仍有機會創高。後續關注前高頸線位置，是否出現獲利了結賣壓。