國際資金回流台股 有望重回基本面主導

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，回顧6月以來，Computex 與股東會旺季仍將延續AI話題，ChatGPT 所點燃的AI相關題材預期仍是市場追逐熱點；就總體經濟方面，美國中小型地區銀行流動性問題暫解，通膨數據雖如市場預期開始反覆，但整體趨勢仍維持下滑方向。

安聯投信台股團隊表示，全球流動性縮減不確定性逐漸降低、科技業基本面上半年落底，國際資金回流台股等背景下，總經干擾淡化，回歸基本面主動選股，股市有望重回基本面主導。

從國際大廠最新展望來看，安聯投信台股團隊表示，產業庫存問題大致已獲得控制，但通膨對終端消費的影響仍待觀察，市場仍維持下半年將優於上半年，明年可望優於今年的共識。

安聯投信台股團隊表示，美科技業財報亮麗財報及展望讓市場認知到AI需求並非空談，而是正在快速發生，各國際大廠在 GPT 及 PaLM 等語言模型基礎下持續開發新應用，而所需算力的硬體供應幾乎全由台灣廠商包辦，市場樂觀看待台灣廠商的獲利成長。

策略上，安聯投信台股團隊表示，著眼2024年成長，建議可留意規格提升帶來的產業機會，拉回就是買點。例如在這波景氣修正過程中，營運仍穩健甚至能逆勢成長、具產業利基性及充沛現金流的優質公司；具長期成長趨勢、但因近期熱門題材而被錯殺受到壓抑的族群，亦可留意機會點。

安聯投信台股團隊表示，隨著市場回歸基本面，科技股走勢重回正向軌道，在布局主軸上，建議專注市佔率增加、滲透率提升、規格提升帶來ASP/毛利增加的企業。在這種環境下，方向上持續看好產業維持趨勢題材族群，如IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器平台升級及 AI帶動的高速傳輸領域。

在資金面，安聯投信台股團隊表示，根據證交所統計，16日外資買超32.96億元，累積近一周外資買超近650億元。