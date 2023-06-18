作帳行情燒 集團股人氣旺

台股看回不回，強力走出回升行情，本周面臨端午長假，交易日僅三天，盤勢量縮震盪機會高，隨季底作帳行情漸漸發酵，台積電、鴻海、長榮等集團股蠢蠢欲動，法人建議逢低布局集團績優股。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長陳奕光對本周行情看法，台股周線寫下連五紅，是今年第二次的佳績，上周五美國四巫日震盪收黑、加上端午長假即將來臨，預期本周起盤整機會增加，卻不失為逢低擇優布局好時機。

近期盤面強者恆強，且族群連動性高，仁寶帶動金寶、聯電帶動智原、長榮帶動長榮鋼等，宛如一串一串的粽子一樣相當應景，集中在AI、伺服器、電動車、儲能等趨勢題材上粽葉飄香。

根據CMoney統計，近期三大法人偏多操作的集團指標有台積電、鴻海、聯電、新金寶、華碩、遠東、明基友達、華新麗華、長榮等在法人買盤加持下，有機會為季底作帳行情再添把柴火。

以近五日法人動向來看，護國神山台積電一舉獲得三大法人6.4萬張買超、長榮也有4.3萬張、鴻海及欣興超過2萬張，可發現法人買盤集中在大型股上。

6月來，超微概念股之一的華擎漲37.2%，表現亮眼；同樣搭上AI浪潮、分屬新金寶集團與聯電集團的金寶與智原，本月來漲幅同樣超過12%，成為盤面焦點。至於遠東集團的遠東銀與遠傳，也同樣受到法人買超加持。

長榮集團中還有長榮航太及長榮鋼都被法人鎖碼，其中，長榮將於6月30日除息，現金股息配出70元，殖利率超過40%，填息動向成為接下來的關注焦點。

展望後市，綜合李秀利、蔡明彥、陳奕光名師看法，多頭火種不滅，對後市持續偏多看待，但不建議追價，趨勢題材股逢高先獲利了結，可來回操作方式搶搭季底作帳行情的列車。