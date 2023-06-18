法人下半年大換股 出列

台股回到萬七最大功臣是來自資金行情挹注，推升指數驚驚漲，即將告別上半年，外資、投信兩大法人也換股操作，迎接下半年基本面回升行情，專家認為，跟著兩大法人走，籌碼面有保障。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利看法，台股短期及中期技術指標都表現相當強勢，呈現高檔鈍化，主導這波台股行情的是資金，在法人資金沒退場、美元沒轉強，持續看好台股多頭走勢。

AI掀起新一波產業革命，台廠卡位關鍵性角色，因而吸引三大法人今年以來回補5,780億元，其中外資買超4,326億元、投信買超807億元、自營商買超646億元，力拱台股今年以來大漲22%，在亞股中僅次於日經指數的29%。

根據CMoney統計，外資資金近來搶進長榮航、華邦電、友達、群創、大成鋼、聯電、鴻海及台泥等；投信資金則是對陽明、兆豐金、京元電子、統一、彩晶、遠東銀、台達電、欣銓，由賣轉買，頗有率先卡位下半年行情味道。

圖／經濟日報提供

進一步來看，外資重點布局對象仍集中在大型權值電子股，另一方面則布局有轉機題材的記憶體、面板、鋼鐵及水泥族群，先逢低介入下半年基本面復甦行情。

投信仍偏多布局三大趨勢股，以AI、電動車、儲能為主軸，明顯是看好第2季好、第3季會繼續好；另一手也加碼內需、傳產股，掌握類股輪動契機。

對於本周行情，綜合陳奕光、蔡明彥、李秀利三大名師看法，上方區間先看17,500點，下檔先以上周二的跳空缺口為極短線觀察重點。

雖然外資及投信押寶標的不同，法人指出，投資人可透過追蹤外資及投信買超標的進行布局，尤其眼下最重要的就是籌碼面，只要法人資金沒有轉為賣超前，可以拉回逢低布局，不錯過台股回升行情，惟須留意台股呈高檔震盪，操作需謹慎。