股海自由行／供應鏈重新定位 台股脫胎換骨

美國聯準會（Fed） 6月14日暫停去年以來的十次升息，鮑爾主席暗示降息至少要等「幾年後」，年底前可能再升息2碼。去年他喊鷹，全球怕，今年市場不怕他了，認為基準利率還是停留在5％～5.25％。歐洲央行（ECB） 6月15日第八度升息1碼，存款利率升到3.5%，再融資利率4%，創22年最高水準，英股今年2月創歷史新高，法德股原本4月創新高，德股一路創新高到近日，也不怕升息了。金價創三個月新低1,950美元以下，比特幣連四天走低，跌破2.5萬美元，美股雖未創歷史新高，但猛炒AI！

6月9日恐慌指數VIX暴跌到2020年以來最低13.5，美國5月CPI連11降，年增4%，美股S&P500去年10月至今大漲25%，熊已轉牛，美債創下最長的殖利率曲線倒掛也麻痺了，今年美股漲勢很集中在AI相關的前七大科技股，S&P扣除這七檔，今年其他股票只是原地踏步或下跌居多。台股去年10月以來大漲37%，今年又創新高17,346點，美台都是大型科技股主攻，5月31日曾有金控專家喊空：「高點已過，恐有1,200~1,500點的修正空間」，把AI股輝達近期飆漲，當成之前的「航海王」一樣的炒作，但6月台股反而軋空大漲。

上市櫃公司5月營收3.13兆元，淡季繳佳績，庫存去化雖延到第3季，但台股今年營收逐季成長；外資回流下，指數已過萬七，長線波浪「B波反彈」已收復「A波下跌」的78%，若台積電能突破688元天價，不但「萬八」擋不住，甚至可能類似1989年10,843點創新高之後，先大跌到7,887點，但1990年錢潮推升又創新高到12,682點，這就是最強的「雙折回」的行情，資金面勝過基本面，外資去年賣超台股1.2兆元，目前回補4,326.6億元，才三分之一。

誰是二年前的台股航海王呢？許多觀光旅遊股連漲三、四年，類似雄獅、山富、五福、鳳凰、燦星旅等，今年獲利最高，反而最危險，二年前長榮、陽明、萬海在7月初做頭反轉，後來獲利一直成長，股價反而一直跌，景氣循環股提早做頭。由於今年電子產業持續不斷的消化庫存，許多公司EPS大降，其實本益比非常高。以手機供應鏈的穩懋為例，前年賺12.9元，去年降到4.25元，今年第1季虧0.95元，比去年第4季虧更多，全年估計大概只賺0.8元，明年EPS大概只有3元，現在股價180元上下，本益比（P/E）200倍高不高？究竟誰該漲？誰該跌？不是只看P/E。

護國神山台積電去年EPS 39.2元，今年32元，5月營收1,765億元，雖年減4.9%，但月增19.4%，今年前五月業績只小衰退1.9%，確認第1季營收為今年谷底。但半導體在大陸擴產限制，近日傳出美國讓步了，外資去年狂賣百萬張，今年外資回補過半逾53萬張，回補比例超過大盤，看來外資仍有回補台股的空間。

中央銀行2020年12月以來已祭出五波選擇性信用管制，六都加上新竹縣市第二戶貸款上限為七成，自6月15日起實施，又再重擊投資客，更逼使內資由房市轉入股市。雖央行明示今年GDP成長率不易保2，但市場認定最壞就是上半年，樂觀期待下半年，晶片去化仍要再延一季，不過，股價已提早反應！輝達P/E超過220倍，生產AI晶片的台積電不到20倍，合理嗎？

外資前五個月流入台灣207億美元，大幅超過去年全年流出135億美元，央行表示熱錢擋不住，加權指數大漲22%，櫃買指數漲24%更多！黃仁勳成為推升台股新明燈，但近日Tesla也連漲13天，主流不只是AI，電動車也是，還有電力股、儲能股、航空股…很多元化發展，輝達晶片狂賣，AMD也推AI晶片、先進封裝產能大缺，近來電子五哥沾上AI伺服器也大漲，廣達、英業達、光寶科創30年新高，台達電、緯創頻創天價。

緯創董事長林憲銘指出，去年整個ICT產業再加下游市場的收入6,000億美元，台灣就占了七成左右，台廠供應鏈定位也不應該被放在這麼低的地方。1995～2000年網路狂潮、2007年iPhone上市，帶動大立光大漲十年到6,075元天價，今年AI強力拉升相關供應鏈的P/E，今年EPS估18元，P/E 126倍的IP股力旺，已超過EPS 128元，P/E 17倍的大立光，力旺搶當了股后，台股也不再只困在以前的低水平了。（作者是萬寶投顧董事長）