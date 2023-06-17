觀光股漲不停！燦星旅今年漲幅快翻倍 這幾檔緊追在後

疫情解封後的吃喝玩樂股漲不停，觀光股今年漲勢亮眼，統計今年來，上市觀光類股漲幅37.44%，櫃買市場的觀光股漲勢更加強悍，今年來類股漲幅達54.96%，居 OTC 各類股之冠；統計今年來觀光股表現，燦星旅漲幅高達199.11%，為漲幅最高的觀光股，其次則是夏都及山富。

台股集中市場今年來大盤指數上漲3,151.22點，漲幅22.29%，各類股表現上，電腦及週邊設備類股漲幅最大，其次是資訊服務類股、電機類股、汽車類股、觀光類股；櫃買市場今年來上漲43.47點，漲幅24.1%，各類股表現上，觀光類股漲幅居冠，其次則是資訊服務類股、電腦及週邊設備類股。

統計上市櫃觀光股今年來的漲幅發現，漲幅超過100%的有11家，其中，洛基減資彌補虧損，每仟股減除800股，減資比率80%，今年來股價漲幅達385.84%，另外，劍湖山也因辦理減資，今年來股價漲幅達224.15%；扣除兩家減資公司後，還有九家觀光股漲幅逾倍。

觀光股今年來漲幅超過100%的個股依序是燦星旅、夏都、山富、五福、寒舍、易飛網、揚秦、王品、新天地等。

燦星旅（2719）今年首季財報由虧轉盈，主打藍海旅遊市場，靠著差異化提高知名度，靠著機票及飯店資源，搶攻市占率；今年來股價一度寫下108元的歷史新高價，周五收在100.5元，今年來漲幅高達199.11%。

夏都（2722）日前公告5月自結數，合併營收5,560萬元，歸屬母公司股東稅後盈餘125.2萬元，每股純益0.01元，累計前五月合併營收3.09億元，歸屬母公司股東稅後盈餘3,347萬元，每股純益0.3元；在暑假旺季將至，旗下墾丁夏都沙灘酒店住房價格與住房率都可望攀升，月營收有機會重返億元。

山富（2743）5月營收3.53億元，年增13倍，月增6.09%，累計前五月營收14.37億元，年增12倍；日前公告4月稅後純益4,800萬元，每股純益1.33元，累計前四月每股純益3.35元，已超越疫情前、2019年全年的水準。

夏都今年來股價漲幅達169.16%，居觀光股今年來漲幅亞軍；漲幅第三高為山富，今年來漲幅達164.95%。

觀光股持續上漲，接下來還有端午節連假及暑假旺季，都有助推升旅行社、飯店、餐飲等的營運表現，看著解封後的吃喝玩樂股漲不停，觀光股的漲勢到頂了嗎？到底還能不能買？法人坦言，很難去預測高點，以目前國人出國旅遊熱潮來看，觀光股的題材熱度仍在延燒中；證券分析師張陳浩表示，由於觀光股已有一波的漲勢，目前的操作上可以不同的模式來因應，手上已有持股者可以續抱，若是空手想要搶搭觀光股上漲攻勢，則可以等拉回5日線不破時再進場買進，以旅行社股為優先。

證券分析師黃漢成認為，航空股的長榮航、華航，旅行社股中獲利成長強的山富、五福，飯店股的夏都等都可以留意，他表示，航空股接下來將進入暑假旺季，看好財報表現可望逐季成長，觀光股向上趨勢仍在延續中，行情還有機會表現，以財報成長力道來看，有獲利支撐的個股可以等拉回再買進。