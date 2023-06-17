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台股今年以來大漲超過三千點 這檔漲幅379%居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

台股今年來大漲3,151點，漲幅22.29%，指數收復萬七大關，法人看好可望朝萬八挺挺進，統計各類股漲幅發現，上市電腦及週邊設備類股今年來漲幅達58.65%，上櫃電腦及週邊設備類股則是上漲36.75%，今年來上市櫃個股漲幅上，華孚漲幅高達379.94%，漲幅高居第一，其次則是驊宏資及亞航。

台股周五收在17,288.91點，統計今年來大盤指數上漲3,151.22點，漲幅22.29%，櫃買指數周五收在223.81點，今年來上漲43.47點，漲幅24.1%；各類股今年來的表現上，集中市場以電腦及週邊設備類股漲幅58.65%居冠，其次則是資訊服務類股及電類股。

櫃買市場漲幅最高類股則是觀光類，今年來漲幅54.96%，其次是資訊服務、電腦及週邊設備類股，漲幅分別達49.45%、36.75%。

統計上市櫃個股今年來漲幅發現，華孚（6235）今年來漲幅高達379.94%，居個股今年來漲幅冠軍，驊宏資（6148）以288.45%的漲幅居亞軍，第三名則是亞航（2630），漲幅達261.68%，華城以242.65%居第四，第五名為合正，今年來漲幅226.67%；今年來漲幅逾200%的還有倍力、材料-KY、連宇、聯德、必應、立德等。

華孚今年首季稅後純益2億元，每股純益1.04元，為近11季來新高，毛利率達30.19%，為歷史次；自結累計今年前四月每股純益1.49元；推升獲利表現主受惠於新產能開出，加上大陸車市火熱。

受惠汽車輕量化、電動化趨勢，法人看好，華孚大幅擴產效益可期，未來幾年獲利成長動能強；華孚周五以167.5元收盤，創下歷史新高，今年來股價由34.9元一路走高，漲幅高達379.94%，高居漲幅冠軍。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，美國5月非農就業新增33.9萬，原先市場預期19萬，進一步帶動市場對景氣擔憂的情緒趨緩。此次非農就業數據與預期相差甚大，主要是企業調查與家庭調查數據差距擴大導致。整體預期聯準會下半年仍將朝停止升息的方向發展。

黃俊斌指出，儘管整體電子景氣尚未明顯復甦，不過通膨持續降溫，配合年底總統大選，整體台股預料將呈現區間震盪的行情，選股上仍以明年有成長性的產業為首選，伺服器、IP、散熱、封裝、高速傳輸、電動車相關產業都可進行逢低布局。

華孚 台股

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