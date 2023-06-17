三大法人六月「機票搶很大」 買超長榮航近20萬張
台股近日漲幅強勢，據統計，6月以來三大法人買賣超1,214.13億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超854.16億元；投信買超76.43億元；自營商買超（合計）283.52億元；自營商（自行買賣）買超192.16億元；自營商（避險）買超91.36億元。
據統計，三大法人同買標的中，長榮航最為熱門，長榮航月營收年增40.03%；其中客運營收年增1,311.3%，創下單月客運營收的歷史新高，5月載客航班數已恢復至2019年同期的75%，預期年底可恢復至80%以上。
外資買超標的前10名為華航逾17萬張，長榮航近14萬張，台積電、華邦電近8萬張，彰銀、仁寶超過5.5萬張，友達、群創、台新金達4萬張以上。
投信買超標的前10為緯創逾5萬張，日月光投控4萬張，開發金、和碩超過3萬張，長榮航、廣達2萬張，彰銀、宏碁、永豐餘皆超逾1萬張。
自營商買超標的前10為緯創、長榮航逾3萬張，新光金、長榮超過2萬張，聯電、華航近1.4萬張，鴻海、英業達、遠東新、聯發科皆超過6千張。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言