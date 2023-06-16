穩居萬七之上！台股周線連五紅 多頭不怕長假攪局

美股在FOMC會議後多頭攻勢再起，台股今（16）日出現漲多小幅回檔，指數下跌46.07點，收在17,288.91點，但本周則是上漲2.38%，上漲402.51點，穩居萬七之上；法人認為，目前生成式AI相關題材仍是盤面主軸，特別是AI伺服器零組件相關供應鏈，包括CCL、ABF、散熱、機殼、導軌、Switch、PCIe Retimer等，都是這波科技股大漲的受惠類股。

三大法人方面，外資連續第五周力挺台股，單週周買超649.69億元，是今年來單周買超第5高金額，自營商也連續第五周回補200.6億元，為5月中旬以來最大單週買超金額，僅投信法人連續第二周賣超28.4億元，三大法人合計買超台股821.89億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，本次聯準會暫緩升息，雖然年內再升息兩碼的機率高，觀察日前公布的平均薪資成長速度已出現緩解跡象，反映到最終通膨數據仍需要時間，而房租通膨方面，觀察本月13日公布的最新CPI數據，住房和租金CPI已連續第二個月年增速放緩，顯示租金通膨持續改善當中。

孫傳恕指出，眼見升息循環走向終點，去年以來貨幣政策對通膨的抑制已見成效，即使下半年景氣放緩，目前美國強勁的就業與消費仍支撐經濟走向軟著陸，有利於維持目前的多頭氛圍，搭配亞股中強勁的日股走勢，有助激勵以科技為導向的台股表現，加上至7月中旬前為財報空窗期，有利偏多格局維持。

孫傳恕分析，近期的科技股受調整庫存進入尾聲，及部分回補庫存消息帶動，相對於金融與傳產類股強勢，反映在15日晶圓龍頭大廠秒填息，推升指數不斷攻高，強勢族群輪動，有利於支持大盤位於高檔水位，加上量能放大，多方占較大優勢，惟須留意KD指標已來到超買區，雖然目前進入高檔鈍化，短線仍可能出現震盪，個股表現將優於大盤。

產業方面，孫傳恕認為，目前生成式AI相關題材仍是盤面主軸，特別是AI伺服器零組件相關供應鏈，包括CCL、ABF、散熱、機殼、導軌、Switch、PCIe Retimer等，都是這波科技股大漲的受惠類股，且根據歷史數據，每逢半導體庫存修正後，往往能帶動新一波多頭行情，建議投資人買黑不買紅，並避開漲多個股。