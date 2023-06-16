神秘買單再現！台積電尾盤爆逾1.99萬張大量 股價收589元
台股今（16）日開高走低，終場收在17,288.91點，下跌46.07點，尾盤拉升11.88點，主要來自台積電（2330）的貢獻，最後一盤再出現神秘買單，爆出19,937張大量，一口氣拉升3元，終場收在589元，下跌2元，跌幅0.33%。
美股周四上漲居多，標普500指數和那斯達克指數創14個月以來最高，道瓊工業指數也收漲，但費城半導體指數下跌，台積電ADR周四下跌2.08%，收在105.18美元。
台積電昨日除息再上演秒填息的強勢，外資則是連五買，合計買超62,938張，今日以590元開出，下跌1元，一度下滑至584元，終場收589元，最後5分鐘爆出大買單拉升股價，縮小股價跌幅。
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