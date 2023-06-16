觀光股各挾題材 夏都除權息行情暖身 兩檔餐飲股也攻頂
觀光股各挾題材，股價發威，盤中計有三檔個股亮燈漲停，其中夏都（2722）將在本月底除權息，加上進入暑假旺季，月營收有機會重返億元關卡，盤中股價急拉亮燈。兩檔餐飲股亞洲藏壽司海外發展都有新進度，揚秦則敲定7月4日除權息，也同樣吸引買盤搶進，盤中股價一度漲停。
夏都將在6月29日除權息，每股將發放0.6元股票股利、0.6元現金股利，距離除權息還有7個交易日，股價提前暖身。市場看好，夏都旗下最大量體飯店墾丁夏都沙灘酒店處於南台灣，每年暑假是全年最旺的營運高峰，有助住房率攀升。不過，夏都表示，受到境外旅遊復甦影響，今年暑假接單目前看來沒有去年熱絡，以7月為例，目前接單不到60%，8月更不到30%，國旅市場今年稍微降溫，加上海外自由行旅客尚未回籠，今年暑假檔期恐不如去年。
揚秦預計7月4日除權息，每股預計發放1.6元現金股利、3.7元股票股利，為上櫃以來表現最佳的一年。揚秦表示，麥味登APP 2.0的導入除了加入全新功能外，每月的專屬優惠也提供消費者更多元的購買選擇，進而提高消費意願。另外，同為雙引擎品牌的「炸雞大獅」國內店數穩定增長，對整體營收帶來一定助益。
亞洲藏壽司日前宣布啟動海外展店計畫，跨足亞洲市場，上海首店上海龍之夢中山公園店，已在昨日開幕。中國區售價一盤定價為人民幣12元，略高於台灣，預計今年在上海將開出三店。另在中國大陸以外之東亞、東南亞等其他亞洲市場也進行縝密的市場調查，朝展店200家的長期目標邁進。
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