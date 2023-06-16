快訊

懶人包／「618購物節」刷6電子支付誰最省？街口最高21%、LINE Pay 18%回饋一次看

6/16【早晨財經速解讀】GDP「保2」失敗 台股還能衝萬八？放鷹無用！美三大指數再創高

加拿大本世紀最嚴重車禍！巴士「滿載老人」遭撞 至少15死

6/16【早晨財經速解讀】台經濟成長率保2失敗 台股還能衝萬八?放鷹無用!標普那指費半再創高

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國標普500指數和那斯達克指數周四大漲，創14個月以來最高，投資人因經濟數據歡欣鼓舞，對美國聯準會激進升息行動接近尾聲的押注增加。

道瓊工業指數上漲1.26%至34,408.06點。標普500指數連六天收紅， 攀升1.22%至4,425.84點。那斯達克指數上漲1.15%至13,782.82點，本周迄今已上漲近4%。

2023年迄今，標普500指數勁揚約15%，那斯達克指數大漲約32%，經濟復甦的跡象、好於預期的財報季以及對利率接近峰值的押注，都推動了漲勢。

美國公債殖利率下跌，先前一系列經濟數據表明通膨有所緩解，有助抵消對未來升息的擔憂，並推動蘋果和微軟創新高。

數據顯示，美國5月零售銷售意外增加，消費者購買了更多機動車輛和建築材料。另一組數據顯示，截至6月10日的一周，經季節性調整後的初請失業金人數持平於26.2萬人，高於經濟學家此前預測的24.9萬人。

此外，5月進口物價較前一個月下降，且較去年同期的降幅為三年來最大。根據周二公布的數據，總體物價漲幅低於預期。

聯準會周三將利率維持在5%-5.25%的區間不變，但表示今年可能至少再升息半個百分點，因通膨仍高。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield說：「本周稍早的通膨數據趨軟，以及聯準會會議後經濟數據顯示韌性，市場因此反彈，美債殖利率正在下降，因為投資人不相信聯準會像他們說的那樣鷹派。市場不相信他們會再升息兩次。」

根據芝商所（CME）的Fedwatch工具，交易員認為7月升息25個基點的可能性為67%，還預計12月之前可能降息。

AI熱潮推動的漲勢正蔓延到科技類股之外，標普500指數所有11個主要類股均上漲，包括被視為對經濟健康狀況波動敏感的板塊也上漲，反駁了唱衰的觀點，並引發市場進入超買的擔憂。

美國公債殖利率回落，提振了對利率敏感的成長股。 蘋果上漲1.1%，微軟急升3.2%，打破上次在2021年11月創下的紀錄高點。

TradeStation市場情報部副總裁David Russell表示：「大量資金在場外，人們一直對經濟衰退感到緊張，隨著擔憂消失，他們重回股市。」

美國各交易所成交量為118億股，交易量相對較大，此前20個完整交易日的日均成交量為109億股。

零售商巨擘克羅格（Kroger）下跌2.7%，此前該公司公布的第1季營收不如預期。

百貨店營運商科爾百貨（Kohl's）上漲2.7%，此前TD Cowen將其評級從「表現與大盤持平」上調為「跑贏大盤」。

在美國上市的中國公司阿里巴巴和京東均上漲逾3%，先前中國人民銀行時隔10個月首次下調中期政策貸款的借貸成本。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

聯準會 通膨 美國 經濟衰退

延伸閱讀

勞保除退休金外還有「這些權益」！ 三張圖看懂：新制最多能領到四筆錢

出清0050換006208…持股一樣多繳管理費幹嘛！網全反對曝最佳做法

00919配息「96%是收益平準金」？ 網看傻眼：不如定存

鴻海100元時安全又有成長性！但他「這原因」：2018年就全部出脫

相關新聞

台股爆量 權王股王秒填息

不懼美國聯準會鷹派談話，台股昨（15）日價量齊揚，權王台積電與股王信驊帶頭秒填息，航空雙雄爆量展翅飛，集中市場尾盤更爆出...

6/16【早晨財經速解讀】台經濟成長率保2失敗 台股還能衝萬八?放鷹無用!標普那指費半再創高

美國標普500指數和那斯達克指數周四大漲，創14個月以來最高，投資人因經濟數據歡欣鼓舞，對美國聯準會激進升息行動接近尾聲的押注增加。

大盤成交量 「月」來「月」熱

台股6月以來飆漲700多點、站上萬七後蓄勢挑戰萬八大關。金管會昨（15）日發布統計，台股今年截至6月14日止漲幅21.9...

傳產題材 火力四射

台股昨（15）日驚驚漲，再創波段高點，盤面除人工智慧（AI）概念股火力四射，航空、重電、成衣等傳產題材股加入攻擊行列，駐...

聯合聚晶周漲29% 冠興櫃

美股續揚，加權指數再度改寫波段新高，連帶306檔興櫃個股漲多於跌，不過漲幅超過一成檔數減少，降至13檔，其中又以IC設計...

就市論勢／AI、航太零組件 看旺

美聯準會（Fed）如市場預期6月利率不變，維持聯邦資金利率區間在5%至5.25%間，結束連續升息步伐，是去年3月以來首次。Fed點陣圖顯示18名決策委員，有12人預期未來需再升息二 次，對年底利率水準預測從5.1%調高至5.6%，按貨幣政策取向等點陣圖來看，今年內可能仍會再加息2碼，7月升息機率升至71.1%，下月利率上調機會大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦