00853B第二階段配息上調至0.31元 6月16日為最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一美債10年Aa-A ETF配息資訊
統一美債10年Aa-A ETF配息資訊

統一美債10年Aa-A ETF（00853B）發布第二階段配息公告，每單位配發金額較預估值上調至0.31元，預計於6月20日除息，想參與這次配息的投資人，最後交易日為6月16日，配息預計將於7月18日發放。

如以6月13日淨值28.5912元計算，這次年化配息率為4.34%。

統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠表示，聯準會六月利率會議如市場預期宣布不升息，維持利率於5~5.25%。最新公布的點陣圖顯示，聯準會官員們認為年底利率將落在5.5～5.75%的目標區間，利率中位數則為5.6%，高於3月時預測的5.1%，暗示今年還有2碼的升息空間。總經方面，聯準會上修今年美國經濟成長率預估值至1%，但核心PCE年增率預估值也上調至3.9%，而年底失業率預估值則下修至4.1%，顯示經濟前景仍顯強勁。

許雅惠表示，聯準會主席鮑爾強調貨幣政策的滯後效果還未完全顯現，暗示即便要升息也不需要著急，聯準會仍處在觀望模式。目前市場預期7月仍可能有升息機率，且有可能維持高利率一段期間。而利率位於相對高檔，很適合債券投資。除了可以收獲較高的息收，若後續聯準會展開降息，投資等級債價格還有望上揚。

統一投信提醒，投資人若擔憂單筆進場時機風險較高，也可以利用定期定額方式布局，以分批進場分散投資風險。另外，投資人在參與配息時，也須注意基金配息率不代表實際報酬率。ETF除息後，配息金額也會從淨值扣除，使淨值出現較大變動。

配息 聯準會

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