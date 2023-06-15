外資買超台股85億元 這檔金融股竟遭外資連8賣

二○二三年已經過了近半，在美國暴力升息下，利率從○∼○．二五％拉升到五∼五．二五％，十三日美國公布五月ＣＰＩ是四％，這比四月的四．九％又下降一層樓，美國ＣＰＩ從二○二一年第四季六．三％拉升到七％...

2023-06-15 14:06