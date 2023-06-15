外資買超台股85億元 這檔金融股竟遭外資連8賣
台股今（15）日站上續創1年新高，大盤指數終場收17334.98點，上漲96.84點，三大法人買超131.51億元，外資買超85.6億元；經統計，華航（2610）遭買超62,846張，為買超榜首。
外資今買超前十大依序為華航、聯電（2303）、大成鋼（2027）、台積電（2330）、彰銀（2801）、大同（2371）、群創（3481）、元大台灣50（0050）、欣興（3037）、堤維西（1522）。
華航5月營收144.7億元，年增18%，其中，客運高達單月達89.7億元，年增1,097.7%，創下歷年同期最高；華航指出，雖5月為航空傳統淡季，但營收與今年首季維持同樣水準，客運收入較去年同期成長超過十倍，未來展望樂觀。
外資今賣超前十大依序為新光金（2888）、群益台灣精選高息（00919）、緯創（3231）、開發金（2883）、陽明（2609）、友達（2409）、晟銘電（3013）、大亞（1609）、復華富時不動產（00712）、長榮航（2618）。
新光金預計於21日舉行董事會，據傳經理人將由北富銀前執行副總陳恩光出任；新光金上周五變天，由大股東洪士琪派取得三分之二席次，當天並召開董事會推選董事長為陳淮舟。
新光金今日開高走低，早盤以9.04元開出，隨後一路下殺，終場收8.98元，跌幅0.66%；新光金今遭外資賣超23,520張，為賣超榜首。據統計，新光金遭外資連續8日賣超，總計賣超214,106張。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言