證交所與董事學會外資論壇 獲與會公司及投資人肯定

臺灣證券交易所、台灣董事學會及安擘諮詢（IPR Advisors）共同主辦的「頂尖龍頭企業：站在全球地緣政治變動新時代的浪尖」實體線上臺灣投資說明會，日前圓滿完成，在全球政經局勢多變的環境中，持續宣傳臺灣企業最新營運資訊與成果，深獲與會公司及投資人正面肯定。

這次活動為期一周，邀請電子、生技醫療、食品觀光等25家優質中堅的上市櫃公司，與全球37位機構投資人於6月8日至13日間進行35場一對一或群體線上會談。

證交所總經理簡立忠於7日實體引資論壇開場致詞說，證交所重要工作之一，乃是擴大市場的規模，吸引投資人對臺股的投資，除致力推動國內外優質企業來台上市，也持續優化各項市場機制。

證交所預計今年7月3日實施上市產業分類調整，新增『綠能環保、數位雲端、運動休閒、居家生活』四大類別，以更貼切的產業別名稱讓投資人更輕鬆掌握產業脈動。

同時，亦將建置跨市場的永續資訊/報告書數位平台，提供跨市場ESG資訊，並協助企業自動生成永續報告書，藉此幫助投資人進行永續投資決策。

實體引資論壇亦邀請證交所公司治理部主管深入分享證交所如何建構臺灣資本市場ESG生態系，並接續由專家學者透過專題演講，分享政經局勢與地緣政治概況、AI對企業轉型之協助及推動企業重視投資人關係及永續發展之必要性，深化海外機構投資人與上市櫃公司對當前局勢之瞭解，並增進實體互動機會。

實體引資論壇相關演講內容已上傳至證交所Webpro3.0影音傳播網。

未來證交所將持續協助企業與國際投資者及利害關係人溝通，並透過一對一拜會機構投資人及投資說明會等多元活動型式，推廣臺股優勢及前景，促進資本市場成長。