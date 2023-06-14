凱基證券投資論壇 三大財經專家攜手解析2023下半年行情

凱基證券今 (14) 日舉辦「凱基鑫觀點 2023下半年投資展望」，由凱基投顧董事長朱晏民，凱基證券財富管理副總經理阮建銘與凱基亞洲投資策略部主管溫傑等三大財經專家聯手，從全球總體經濟及股市策略分析、大中華區投資展望到股債資產配置建議，綜觀台灣、美國、中國大陸、香港、新加坡及印尼市場，發揮亞太布局領先優勢，幫助投資人精準抓住下半年的投資行情。

凱基投顧董事長朱晏民表示，2023上半年全球股市的強勁上漲，市場對衰退疑慮消退為最大主因。短期仍有支撐股市的一些有利因素，包括美國銀行業流動性危機暫解、生成式 AI 帶動相關科技股的價值重估、企業獲利好轉等。但須留意總經面的風險並未消失，衰退可能只是被推遲而非完全避免，經濟的韌性意味著美國聯準會將不得不將利率維持較高水平，緊縮貨幣政策累積的後果最終會惡化勞動力市場，並對消費和投資產生影響。偏高的估值、緊縮的貨幣環境和潛在的衰退風險仍將限制股市上檔空間，並對中長期的股票投資不利。因此，下半年投資人在股市上漲的過程中應逐漸轉為防禦型策略。

台股下半年投資策略方面，台灣為半導體/伺服器生產重鎮，將明顯受益於 AI 長期成長趨勢。AI 狂潮成功驅動台股脫離過去3-4個月的箱型整理區間，朱晏民指出，搭配庫存去化與新品備貨將支撐製造業下半年迎來庫存回補，加上基期效應將推升獲利成長，屆時可望帶動季節性行情。投資方向上，台灣在疫情期間因廠商獲利大增但消費受抑制，因此累積逾4.6兆元的超額儲蓄，而台灣防疫管制放寬與邊境重啟均晚於歐美市場，故推動國內消費復甦的利多因素，包括可支配所得攀升與就業市場改善等可望延續至下半年，持續帶動餐飲、汽車等內需股業績成長。另在明年初總統大選前，政策面偏多的族群則包含綠能、軍工/航太、生技等仍將是市場關注的焦點。科技股方面，因AI 長期結構性趨勢相當明確，帶動相關類股價值重估，在經濟出現實質衰退或 AI 指標股明顯轉弱前，拉回仍應適度加碼 AI 供應鏈股票。

針對大中華區投資市場展望，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，中國大陸經濟已經擺脫去年的增長困境，修復性復甦已經全面展開，首季經濟成長率更讓全年經濟表現可望「復常」，有機會優於兩會訂下的5%成長目標。但近月多項經濟數據出現矛盾，反映復甦態勢不平均，預期最終中國大陸今年經濟成長達5.5%以上，最大變數為消費支出的回升速度。香港股市上半年走弱，主要是受到是美國升息及中國大陸市場經濟成長動力不足的影響，惟考量大陸全面復常的正面作用，凱基亞洲將港股本益比預期調升至五年平均值的10.6倍，建議投資類股首選為大陸國企改革概念股、金融傳產等舊經濟股、受惠升息末端的新經濟股以及防禦衰退的黃金ETF。

凱基證券新加坡及印尼子公司亦分享下半年區域投資觀點，新加坡投資市場方面，銀行業和房地產業前景相對看好。由於利率持續走高，財富管理需求不斷增加，預計新加坡銀行業今年利潤將再次寫下新高紀錄，而房地產市場需求強勁，即使政府實行相關降溫措施，但預期房價將維持高位，因此整體房市前景樂觀。印尼經濟則預計將在2023年實現正成長，政府年成長目標為4.5%-5.3%，高於3.5%的20年平均水平，反映經濟已從2020年新冠疫情中復甦，另外印尼總統大選將於2024年舉行，根據歷史數據，大選前一年的印尼經濟與股市都將呈現樂觀情勢。

此外，投資人下半年資產配置策略如何進行調整，凱基證券財富管理副總經理阮建銘指出，目前經濟走到「升息欲屆頂、資產再平衡」的階段，建議資產配置以債券及防禦、高息股為主，搭配多元另類資產、漸增成長股。現階段債券相較一年前更具投資吸引力，風險趨避下具備可能獲取資本利得潛力，包含投資等級債券、美國國庫債券、公債等商品，投資人亦可將債券配息再投資於大型股、防禦型股或全球型股票基金及ETF，達到定期投入累積財富的複利效果。多元資產方面，黃金在過去景氣衰退期間表現亮眼，建議隨升息進入尾聲逐步建立投資部位，掌握後續黃金上漲機會並提高投資組合抗震力。

凱基證券為亞太布局最完整的台灣券商，這次投資論壇整合跨地域優勢資源，以重視風險、穩健前行的理念，經由專業研究團隊及多元完整的產品服務，為投資人發掘下半年的投資亮點、打造攻守兼備的投資策略，幫助客戶迎向富足未來。