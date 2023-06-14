緯創小金雞今除息 每股配50元 母公司32.94億元入袋

電子代工龍頭緯創（3231）旗下伺服器大廠緯穎（6669）今（14）日進行除息交易，其中每股配發現金股利50元，首日參考價為1120元，相較昨日收盤價1170元，息值合計為50元，股息殖利率4.27%。最大股東緯創資通，握有65895張持股，因此配息收入相當可觀，預計將有32.94億元的巨額現金股利入袋。

此外，第二大股東為現任董事長洪麗甯，則持有2894張股票，因此預計將有1.44億元的現金股利入袋。而第三大股東為部門主管陳昌偉，共計持有516張持股，預計將有2580萬元現金股利入袋。而現任總經理張順來則持有469張緯穎股票，因此也可獲得2345萬元的現金股利。

緯穎目前共有三位副總經理，其中，副總經理焦裕洲，手中共持有480張自家持股，預計可領2400萬元現金股利、同為副總經理的呂舜星，則持有340張持股，股息收入則達1700萬元。而另一位副總經理王瑞斌則持有292張股票，因此預計將有1460萬元的現金股利入袋。

據了解，緯穎創立於2012年，經過數年的辛勤深耕，主要鎖定雲端伺服器業務發展、專攻雲端客戶，並提供一系列巨型資料中心、雲端基礎架構產品及系統解決方案等服務，而近日受惠AI伺服器題材發酵帶動，與母公司緯創的股價連連飆漲、漲勢相當凌厲，緯創5月由50元衝高至70元，緯穎則順利重返千元俱樂部。