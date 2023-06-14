快訊

也被C名嘴性騷！新北議員陳乃瑜發文：他曾硬擠上車險遭性侵

烏克蘭台灣兵現身說法：國軍準備好面對侵略了嗎？

畢業紀念冊沒亞斯兒名字、獨照 母怒：怎忍心讓他毫無存在感

6/14【早晨財經速解讀】通膨達標!台股衝破萬七 標普驚驚漲 散戶捲土重來?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市周二連續四日上漲，標普500指數和那斯達克指數雙雙創下14個月收盤高位，美國最新消費者物價數據顯示通膨降溫，料進一步支持聯準會（Fed）本周暫停升息。

標普500指數漲0.7%，收在4,369.01點。那斯達克綜合指數上漲0.8%，至13,573.32點。道瓊工業指數上漲145.79點，漲幅0.4%，收報34,212.12點。

輝達（Nvidia）勁揚3.9%，成為第一家收盤市值超過1兆美元的晶片製造商。競爭對手超微（AMD）更新人工智慧策略，但未能打動投資人，超微下跌3.6%。

費城半導體指數上漲1.2%，台積電ADR回落0.2%。

甲骨文公司（Oracle）創新高後續漲0.2%，該公司雲端運算事業上季表現強勁，並看好接下來一整年度仍將快速成長，使股價大受激勵。創辦人及董事長艾里森（Larry Ellison）的個人淨值也創新高，首度超越比爾．蓋茲，成為全球排名第四的鉅富。

美國勞工部報告顯示CPI在4月物價上漲4.0%，低於預期，反映包括汽油和電力在內的能源產品和服務成本下降。

高盛資產管理的多資產解決方案副投資長 Alexandra Wilson-Elizondo說：「今天的CPI數據讓市場鬆了一口氣，數據符合預期，確認去通膨的趨勢，並強化市場對於Fed周三將暫停升息的預期。」 她同時提醒，當前去通膨的步伐仍然與Fed 2%的通膨目標相去甚遠。

花旗經濟學家Veronica Clark表示，如果Fed周三「跳過」升息，仍然可能會在某個時候意外發出一些鷹派信號，因為核心通膨頑強。

芝加哥商品交易所Fedwatch工具顯示，交易員預料Fed周三將利率維持在5%-5.25%區間的可能性為93%，7月升息25個基點的可能性為62%。

在中國央行10個月來首次下調短期貸款利率後，在美國上市的中國企業股票上漲。阿里巴巴漲1.9%，京東漲3.5%。

個股中，特斯拉再漲3.6%，連漲13個交易日。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

指數 CPI 半導體 美國 標普 特斯拉 聯準會

延伸閱讀

創1年多高點！台積電600元該買還是該賣？ 法人曝操作關鍵

三陽（2206）單月營收破新高 鄉民「賺爛了」嗨爆：150元不是問題

00878買19.39元…又房貸增資170萬全投入！ 她「買出微笑線」：已獲利

比起名車有錢人更愛二手Toyota、Honda！ 他：富人做事不是為了給別人看

相關新聞

6/14【早晨財經速解讀】通膨達標!台股衝破萬七 標普驚驚漲 散戶捲土重來?

美國股市周二連續四日上漲，標普500指數和那斯達克指數雙雙創下14個月收盤高位，美國最新消費者物價數據顯示通膨降溫，料進一步支持聯準會（Fed）本周暫停升息。

外資狂買377億元 台股飛越「萬七」

隨國際股市上揚帶動，台股昨（13）日在外資大舉買超377億元下，多頭氣勢如虹，特別是半導體類股領漲台股，推升指數開高收高...

力旺超車大立光 躍居股后

特殊應用IC（ASIC）設計服務與矽智財（IP）四大天王力旺、世芯-KY、創意、M31昨（13）日都大漲逾5%，力旺一舉...

看懂籌碼變化 就能掌握財富流向

投資台股逾25年、累積資產逾上億元的權證小哥（以下簡稱小哥），擅長的投資工具不僅是股票，還包括權證、股票期貨與可轉債等，都是他近年持續在台股市場提款的重要工具。

力旺股價刷新紀錄 一步之遙

力旺從2021年中躋身千金股後，近幾年只有少數時間股價跌至千元之下，2021年11月更一舉站上歷史新天價2,520元。在...

台積氣盛 市值重返15兆元

台積電昨（13）日股價士氣如虹，收盤大漲19元、收593元，市值重返15兆元大關之上、達15.37兆元，不到一個月時間市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦