6/14【早晨財經速解讀】通膨達標!台股衝破萬七 標普驚驚漲 散戶捲土重來?
美國股市周二連續四日上漲，標普500指數和那斯達克指數雙雙創下14個月收盤高位，美國最新消費者物價數據顯示通膨降溫，料進一步支持聯準會（Fed）本周暫停升息。
標普500指數漲0.7%，收在4,369.01點。那斯達克綜合指數上漲0.8%，至13,573.32點。道瓊工業指數上漲145.79點，漲幅0.4%，收報34,212.12點。
輝達（Nvidia）勁揚3.9%，成為第一家收盤市值超過1兆美元的晶片製造商。競爭對手超微（AMD）更新人工智慧策略，但未能打動投資人，超微下跌3.6%。
費城半導體指數上漲1.2%，台積電ADR回落0.2%。
甲骨文公司（Oracle）創新高後續漲0.2%，該公司雲端運算事業上季表現強勁，並看好接下來一整年度仍將快速成長，使股價大受激勵。創辦人及董事長艾里森（Larry Ellison）的個人淨值也創新高，首度超越比爾．蓋茲，成為全球排名第四的鉅富。
美國勞工部報告顯示CPI在4月物價上漲4.0%，低於預期，反映包括汽油和電力在內的能源產品和服務成本下降。
高盛資產管理的多資產解決方案副投資長 Alexandra Wilson-Elizondo說：「今天的CPI數據讓市場鬆了一口氣，數據符合預期，確認去通膨的趨勢，並強化市場對於Fed周三將暫停升息的預期。」 她同時提醒，當前去通膨的步伐仍然與Fed 2%的通膨目標相去甚遠。
花旗經濟學家Veronica Clark表示，如果Fed周三「跳過」升息，仍然可能會在某個時候意外發出一些鷹派信號，因為核心通膨頑強。
芝加哥商品交易所Fedwatch工具顯示，交易員預料Fed周三將利率維持在5%-5.25%區間的可能性為93%，7月升息25個基點的可能性為62%。
在中國央行10個月來首次下調短期貸款利率後，在美國上市的中國企業股票上漲。阿里巴巴漲1.9%，京東漲3.5%。
個股中，特斯拉再漲3.6%，連漲13個交易日。
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