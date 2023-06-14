免平均地權條例打炒房限制 新光天母傑仕堡6月底前決標

今年不動產界最大盛事--新光1號不動產投資信託基金（REITs）標售案，其中單筆金額最大、拍賣底價高達114.5億元的新光天母傑仕堡大樓，原本因觸及平均地權條例私法人買住宅審查限制疑慮而延後標售，內政部13日做出最新解釋，確定條例不追溯既往，亦即7月條例修正相關規範上路前天母傑仕堡完成拍賣、即使交割日落在7月後也可不適用，如此法人可放心投標，預計天母傑仕堡標售將於6月最後一周壓軸登場。

新光1號REITs因為啟動清算，因此標售名下全部資產，總規模近300億元，是今年商用不動產最大標售案，備受市場矚目。新光R1資產共分六筆標售，在前兩筆新光中山大樓、台南新光三越百貨順利以合計近116億元價格標脫後，原定6月上旬登場的最大標--新光天母傑仕堡，以及新光國際商業大樓，臨時喊卡延後，13日決標的新光信義華廈則是照常進行，並以溢價近15%、20億餘元標出，溢價率在已標出的三筆中為最高，再度炒熱商用不動產市場。

據悉，天母傑仕堡標案延後，關鍵在天母傑仕堡分類為住宅，而7月即將公告上路的平均地權條例修正案，被稱為「打炒房條例」，限制私法人投資買進住宅採許可制，因此分類屬住宅的新光天母傑仕堡標售被打亂，在新光R1受益人提出疑問並建議下，新光R1受託機構兆豐銀行公告延後天母傑仕堡標售，連帶標售日相近的新光信義華廈也推遲。

兆豐銀行指出，在受益人提出延後標售要求後，經委託標售顧問、不動產管理機構、法律顧問等研議，決定在相關疑問釐清後再行決定標售時程，待確定日期後即會公告，原則上這兩筆延後的標案，都會在6月底前完成。

行政院公告平均地權條例修正7月1日上路，內政部13日針對新光R1拍賣天母傑仕堡適用與否作出解釋，明確修正條例不溯及既往，也就是即使交割日期落在修正條例上路的7月以後，但交易行為也就是標售是在修正條例實施前的6月底前進行的話，就不必受條例限制，所以新光天母傑仕堡預定6月最後一周決標，私法人可以不必考慮申請許可問題進場投標，有利炒高天母傑仕堡決標熱度。